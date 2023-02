AMLO responde a Monreal: Justicia por delante de tecnicismos jurídicos

AMLO señala diferencias de fondo con Monreal y no politiquerías. Si hay que optar entre el derecho y la justicia ¿por qué se opta?

Regeneración, 3 de febrero de 2023. El presidente AMLO respondió a los dichos del senador Ricardo Monreal, porque sintió alusión a su pronunciamiento sobre la primacía de la justicia y no las formalidades del derecho.

Y es que el presidente señaló que ante amparos ante el plan B de austeridad para el INE, se debe hacer justicia y no pretextar tecnicismos jurídicos.

Entonces Monreal dijo que primero es la Ley y por eso AMLO le responde.

AMLO

Así el presidente subrayó que las diferencias son normales en la democracia y aprovechó para destacar que las diferencias son de fondo y no politiquerías.

Cabe destacar que lo anterior en referencia a debates con la derecha conservadora que AMLO de manera reiterada señala precisamente por hacer eso que llama «politiquerías» – básicamente demagogia-.

Monreal

-“El otro día, no sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias…o sí tengo algunas diferencias pero es normal en la democracia”.

Además reiteró que la vida sería muy aburrida si todos pensaran de la misma manera.

-“Parece que dijo de que él estaba a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno”.

Además «es un asunto que tiene que ver con la profesión de cada quien», dijo AMLO para explicar el contexto de la diferencia política.

-«El que es abogado, creo yo que, puede pensar más en el derecho y el que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales pues puede ser que se incline más por la justicia”.

Recordatorio

Seguidamente el presidente AMLO recordó que: “Si hay que optar entre el derecho y la justicia ¿por qué se opta, por qué se inclina? Porque a veces la política, la vida pública es optar entre inconvenientes”.

Sin embargo para el presidente estas diferencias con Monreal forman parte del debate normal, que no es un desmarque de nadie y que el Zacatecano no se irá a la oposición.

-“No, no, ya estamos grandes y ya cada quién sabe lo que busca y representa y a mí me gusta que haya debate, estos temas de fondo”.

Así sentenció AMLO para redondear desde Palacio Nacional.

Por qué

Finalmente los portales recuerda que el debate es que AMLO señaló ocasiones en que jueces o magistrados se apegan a tecnicismos y no a la aplicación de la ley para la justicia.

Así, sobre la Suprema Corte, AMLO dijo:

-“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial”.