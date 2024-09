Tres medallas de oro alcanza México en Paralímpicos Paris 2024

Hoy medallas de oro para México: Nadador José Arnulfo Castorena en 50 metros SB2 y Juan Pablo Cervantes en la prueba de 100 metros T54

Regeneración, 4 de septiembre de 2024. México sumó su tercera medalla de oro en Paralímpicos Paris 2024 con Juan Pablo Cervantes quien rompió récord de Norteamérica, Caribe y Centroamérica.

Y es que los portales destacan que se llevó la prueba con un tiempo de 13.74 en la prueba de 100 metros T54 en el Stade de France.

Además, el nadador mexicano José Arnulfo Castorena consiguió la medalla de oro en la prueba de 50 metros SB2.

Medalla oro

Al tiempo que se destaca que la primer medalla de oro para México, la obtuvo este lunes la atleta Gloria Zarza se llevó la presea dorada en impulso de bala F54.

Lo anterior, tras alcanzar una marca de 8.06 metros en el Stade de France.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana”.

🇲🇽🥇| Sin poder contener las lágrimas, Gloria Zarza vivió en carne propia lo que es subir a lo más alto del podio y cumplir el sueño de escuchar el himno nacional en unos #JuegosParalímpicos, resultado que agradece a su entrenador Iván Rodríguez por apoyarla en todo momento. pic.twitter.com/slh5H4cRPj — CONADE (@CONADE) September 2, 2024

Seguidamente, dijo que “en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”.

Lo anterior declaró la medallista mexicana.

“Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar”.

Es decir, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces “fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso”.

Segundo y tercer oro

Juan Pablo Cervantes provocó que el himno mexicano se escuchara por segunda ocasión en el día.

Sin embargo la plata para Athiwat Paeng-Nuea con un tiempo de 13.79 segundos; el bronce para el finlandés Leo-Pekka Tahti.

El atleta mexicano accedió a la final en el tercer lugar con un tiempo de 13.84, lo que había representado su mejor registro previo a la final celebrada esta noche en París.

Cervantes, quien cuenta con 32 años, logró acceder al podio olímpico luego de tener poca suerte en la prueba de 500 metros T54, donde finalizó en el octavo lugar.

Castorena oro

¡TETRACAMPEÓN PARALÍMPICO! 🥇🇲🇽



Arnulfo Castorena se consolida como el rey de los 50m pecho SB2 y obtiene su cuarta medalla de oro en esta prueba con un tiempo de 59:41 segundos en #Paris2024 🇫🇷



🔹Se coronó en Sydney 2000, Atenas 2004 y Tokyo 2020. pic.twitter.com/a4cOnAks3w — CONADE (@CONADE) September 4, 2024

Horas antes, el nadador mexicano José Arnulfo Castorena consiguió la medalla de oro en la prueba de 50 metros SB2 en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Y es que además, Arnulfo se convirtió en tetracampeón olímpico.

Con un tiempo de 59:41 segundos, Castorena hizo historia en Paris 2024 al terminar en el primer lugar de su prueba.

Además, se dice que el tapatío presume de un impresionante palmarés olímpico al ganar medallas en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Tokio 2020.

El nadador mexicano José Arnulfo Castorena consiguió la medalla de oro en la prueba de 50 metros SB2 en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Con su presea en la ‘Ciudad de la Luz’, Arnulfo se convirtió en tetracampeón olímpico.

Con un tiempo de 59:41 segundos, Castorena hizo historia en Paris 2024 al terminar en el primer lugar de su prueba.

E incluso portales deportivos dicen que el tapatío presume de un impresionante palmarés olímpico al ganar medallas en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Tokio 2020.

Esfuerzo

¡𝗢𝗥𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠É𝗫𝗜𝗖𝗢! 🏟️🇲🇽🙌



El velocista de silla de ruedas, Juan Pablo Cervantes logra el 1er. lugar 🥇en la final de 100m T54, tras cronometrar 13.74 segundos, récord de América, en los Juegos Paralímpicos #Paris2024 🇫🇷. pic.twitter.com/wzvRMuwl8b — CONADE (@CONADE) September 4, 2024

De acuerdo con información de Olympics.com, Arnulfo nació sin desarrollar su pulmón, el brazo izquierdo y las extremidades inferiores a causa de una enfermedad congénita.

Sin embargo, Castorena inició su amor por la alberca a los 16 años y la natación se ha convertido en algo muy importante en su vida.

“Con mi discapacidad es muy difícil que me den un trabajo. Este deporte ha sido como un trabajo para mí. Soy uno de los atletas que lleva más tiempo en el deporte de natación y al ver a estos jóvenes me alegra muchísimo”.

Lo anterior, dijo a Olympics.com.

“Para mí es una alegría seguir compitiendo. Así es como me mantengo y cuido de mi familia. No ha sido fácil llegar a este punto de mi vida.

Y, además, “siempre ha habido demasiados obstáculos, pero siempre he salido adelante. Siempre quiero demostrar que se puede incluso en medio de la adversidad”, señaló al Comité Paralímpico Internacional.

A lo largo de su carrera en Juegos Paralímpicos, Arnulfo tiene cuatro medallas de oro, incluyendo la presea de París 2024, dos medallas de plata y una presea de bronce.

Resultados generales

¡Oro y récord de América! 🥇🇲🇽



Juan Pablo Cervantes entregó tercera medalla de oro y la undécima para la #LegiónMexicana en los Juegos Paralímpicos. Superar el nerviosismo al que se enfrentó en los 100 metros T54, lo llevó a consolidarse como monarca y referente internacional. pic.twitter.com/h8EoRXYUSZ — CONADE (@CONADE) September 4, 2024

Así, se puede ver que en la jornada de este miércoles China se encuentra en primer lugar en los paralímpicos de París / 62 oro / 46 plata / 27 bronce / Total = 135.

Seguida del Reino Unido / 33 oro / 25 plata / 16 bronce / Total = 74 y en tercero Estados Unidos / 25 oro / 26 plata / 12 bronce / Total = 63

Y así hasta el noveno lugar las posiciones son las siguientes:

Países Bajos / 16 oro / 7 plata / 5 bronce / Total = 28; Francia / 15 oro / 17 plata / 18 bronce / Total = 50; Brasil / 15 oro / 15 plata / 27 bronce / Total = 57.

Seguida de Ucrania / 13 oro / 18 plata / 21 bronce / Total = 52; Italia / 13 oro / 10 plata / 23 bronce / Total = 46; y Australia / 11 oro / 12 plata / 18 bronce / Total = 41.

Y…, México / 3 oro / 3 plata / 5 bronce / Total = 11… sitio 23.

