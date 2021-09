AMLO reconoce que el aborto es un tema polémico y que no es conveniente tomar partido, por lo que evita pronunciarse al respecto.

Regeneración, 21 de septiembre de 2021. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no es bueno que tome partido con respecto al aborto, que es un tema muy polémico, pero dejó claro que tampoco se lava las manos como Poncio Pilatos.

En la conferencia matutina se le preguntó su opinión de que en la víspera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo de la Ley General de Salud que establecía el derecho de objeción de conciencia para el personal de salud cuyas creencias religiosas les impiden participar en un aborto.

Dijo el mandatario que “Tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace un tiempo procuro no opinar.

Aclaró: “Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal en estos temas y no puedo opinar”.

Sin embargo, AMLO aseguró que no se lava las manos con ese asunto, ya que no es “Poncio Pilatos”, pero cree que a los mexicanos les conviene, en un tema de esa naturaleza, que el presidente no tome partido.

AMLO aclaró:

“En estos temas no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos les conviene que en un tema de esta naturaleza (como la objeción de conciencia) el presidente no tome partido”.