Aficionados del América involucrados en homicidio se entregan a la policía

Regeneración 21 septiembre 2021. Las autoridades de Filadelfia, Pensilvania dieron a conocer que dos de los cuatro aficionados del América involucrados en el homicidio de Isidro Cortés al término de un partido se entregaron a la justicia.

De acuerdo con diversos reportes, uno de los cuatro hombres se entregó de forma voluntaria mientras que otro esta bajo custodia.

El capitán Jason Smith no dio los nombres de los arrestados pero sí brindó detalles sobre los que faltan y también acerca de los cargos que enfrentan.

Los hombres que busca la policía son Osvaldo ‘Willie’ Pedraza de 34 años y Víctor Pedraza de 32, quienes serían hermanos.

Por su parte, el fiscal de distrito Chesley Lightsey explicó la situación del detenido y agradeció el apoyo para dar con todos los responsables.

