“…, nos hicieron lo que el viento a Juárez”, México es Amoroso: AMLO

AMLO dijo que “México es el mejor pueblo del mundo. Nuestro pueblo”. Conservadores quisieron pero no pudieron mantener privilegios

Regeneración, 27 de septiembre de 2024. En el último tramo de sus declaraciones como presidente, AMLO señaló que los conservadores “nos hicieron lo que el viento a Juárez”.

AMLO en la Mañanera

Cabe destacar que aún cuando el lunes se celebrará la Mañanera, “será de pachanga”, dijo AMLO. Así que formalmente se trata de las últimas declaraciones políticas del presidente por la mañana.

Y es que le preguntaron “¿y en el futuro no sé usted con un hijo en la Presidencia?”.

A lo que respondió que: “No. Eso es futurismo corriente, barato, vulgar. Cada quien tiene que labrarse su propio destino”.

“Eso me lo preguntas porque así deben de estar pensando los editores del Proceso”, asentó AMLO.

Seguidamente dijo que el medio de comunicación Proceso:

Datos, no opiniones: Cada mes durante el sexenio de AMLO 100 mil personas salieron de la pobreza. pic.twitter.com/h6JjqbfPUk — Dino Madrid 🔻 (@dinomadridmx) September 27, 2024

“Causa pena ajena que una revista con tanto prestigio, de un periodista que Fuentes llegó a decir que era el Zarco del siglo XX, don Julio Scherer, terminara como está, convertida en una revista amarillista, dedicada, entregada por completo al conservadurismo”.

Posibilidades

Además, le aclaró que “la pregunta tuya es la que fomentan los conservadores reaccionarios, va muy acorde con lo que es Proceso ahora”.

Lo lamento muchísimo, de veras, porque conocí a don Julio, nos quisimos mucho, mucho, mucho.

“Y esa revista en su tiempo era defensora de los intereses del pueblo y se enfrentaba al poder, al poder autoritario y ahora se convirtió en un boletín del PAN, es como si fuese el Reforma”, precisó AMLO.

Ahora entiendo porque las encuestas dicen que #AMLO es el mejor presidente que ha tenido México. 😍pic.twitter.com/YKIRY5mtT3 — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) September 27, 2024

-¿Por qué le molesta, presidente?-

“Porque me molesta mucho que defiendan privilegios y que estén en contra del pueblo de México”.

Esto es, subrayó AMLO, “porque me molesta mucho todo aquello que signifique mantener un régimen de corrupción”.

Y aseveró:

Este es uno de los modestos cartones que diseñé en la campaña de AMLO 2018 y por mucho mi favorito.

Hoy estoy recordando todo el cariño que puse apoyando a mi presidente a quien llevaré en mi corazón hasta mis últimos días.#HastaSiemprePresidente @lopezobrador_ 🥰 pic.twitter.com/qPrUF4wdVz — Laura Ulloa 🇲🇽🇵🇸 (@LauraUlloa_CUN) September 27, 2024

“Eso es lo que han hecho ustedes, afianzar, o querer, porque no pudieron, nos hicieron lo que el viento a Juárez”.

Finalmente: “Adiós, adiós, vamos a desayunar, vámonos a desayunar…” y la pregunta del estribo:

“¿Qué aprendizaje o lección se lleva de su etapa como presidente?”

“El pueblo de México es amoroso, amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo”, respondió AMLO.

Y, colofón: ¿Qué les aconseja a los jóvenes políticos?

“Que le tengan siempre mucho amor al pueblo. Y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ninguneen”, puntualizó AMLO.

Y este par de cobardes jamás pusieron un pie en ninguna mañanera de AMLO.



Como se nota que sin los libretos de Roberto Madrazo no son nada.



Jamás le quitaron una pluma al gallo. pic.twitter.com/gQ9HEZnqDb — Juncal Solano (@juncalssolano) September 27, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también