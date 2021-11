Regeneración 12 noviembre 2021. Nerea Godinez, prometida de Octavio Ocaña publicó un video en el que narró cómo fue la relación que tuvo con el actor.

La joven narró que en noviembre del año pasado se conocieron en una reunión de amigos y para enero de este año comenzaron a platicar a través de Facebook.

Posteriormente, Octavio Ocaña la invitó a tener una reunión junto con su mejor amiga.

Al principio tuvieron una relación de amistad y en ese camino se dieron cuenta que eran ‘muy parecidos’.

Octavio Ocaña le propuso tener una relación pero ella temía que fuera algo pasajero.

“Es que tenía miedo de que fuera, pues algo pasajero. Yo no quería que me usaran para algo pasajero. Entonces yo me negaba y le decía ‘no, no quiero. Mejor vamos a ser amigos’”, pensó Nerea en ese momento.