Nuevo audio revela la forma en que «Alito» desvió dinero de campañas

En las nuevas grabaciones que presentó, Layda Sansores, se puede escuchar a “Alito” Moreno, el pago en efectivo para campañas del PRI.

Regeneración, 28 de junio del 2022. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó nuevos audios que exhiben al presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno.

Sansores criticó el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue omiso contra el partido tricolor, quien excedió sus gastos de campaña.

En las grabaciones que presentó la gobernadora en su programa “Martes del Jaguar”, se puede escuchar la recepción de millones de pesos por parte de sus proveedores.

Los audios que presentó la mandataria estatal hacen suponer que Alito excedió los gastos de campaña, pues utilizó dinero en efectivo para “no dejar rastro”.

Además, el presidente del PRI pide llamar a otro colaborador de nombre Hugo, a quien le señala el método para “no dejar rastro”.

“Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, señala el colaborador.

Alito que Televisa le puede ayudar a facturar medios, pero su colaborador insiste en que puede quedar rastro.

“Le puede facturar comunicación, medios. Qué le, facture, a mí me dijeron que no pueden aceptar más efectivo”.

Sin embargo, Hugo, dice que podrían dejar rastro y además señala que se realizará otra compra que es dinero de las campañas políticas.

“Vamos a cargar 700 mil pesos de TVNotas para la campaña, y luego le iba a pagar otra cosa que loe voy a cargar a los candidatos, que se van a volver locos”, señala el colaborador.

Asimismo, señala los ingresos de miles de pesos que le entregarán sus proveedores y señala que algunos serán entregados al candidato de la alcaldía de Colima.

La gobernadora cuestionó el actuar del INE en contra de los candidatos de Morena, pero omiso con este tipo de actuación por parte del PRI.

Continúan las clases de lavado…



Utilizó dinero que rebasaban los gastos de campaña; esos diputados que tiene el PRI son producto del fraude de este dinero mal habido. pic.twitter.com/fezZwBqe7H — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 29, 2022