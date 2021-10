OMS no ha aprobado vacunas antiCovid por desidia y burocracia: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la OMS no ha aprobado las vacunas que faltan para uso de emergencia por desidia. Además, informó que ya envió la carta al organismo para que aceleren el proceso.

Regeneración, 22 de octubre del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha aprobado las vacunas que faltan para uso de emergencia contra Covid-19 por desidia y burocracia.

“Es increíble que se estén aplicando una, dos o tres vacunas masivamente, por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento porque no están en fase de prueba”, expresó.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo cuestionó que si la OMS no puede hacer una denuncia contra una farmacéutica o un país por aplicar una vacuna que no ha sido aprobada por la OMS. También agregó que desde hace seis meses solicitó al organismo sus protocolos y pruebas, pero no los han enviado; a pesar de que envió un oficio.

Además, opinó que los integrantes de la Organización no deberían enojarse, sino apurarse y resolver. López Obrador informó que ya envió la carta a para pedirle a la OMS que acelere el proceso de aprobación para uso de emergencia de las vacunas contra Covid-19 que faltan y espera su respuesta.

El primer mandatario destacó que hay personas que necesitan tener el certificado de vacunación porque trabajan en Estados Unidos y necesitan viajar, pero no pueden entrar porque en el país norteamericano sólo permiten la entrada a viajeros vacunados con biológicos aprobados por la OMS.