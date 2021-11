La serie ‘live action’ del anime One Piece ya tiene a los actores que les darán vida a los emblemáticos personajes de Eiichirō Oda

El mexicano Iñaki Godoy será el protagonista del ‘live action’

Regeneración, 9 de noviembre de 2021. Este martes se dio a conocer que un actor mexicano será el encargado de darle vida a ‘Monkey D. Luffy‘ en el ‘live action’ de One Piece.

El anime en forma de ‘live action’ llegará a las pantallas de Netflix tras ser confirmado el elenco que dará vida a los emblemáticos personajes.

Este martes, Netflix filtró el elenco de One Piece, donde los fanáticos pudieron ver que el personaje principal será interpretado por un mexicano.

A pesar de que la publicación proveniente de Netflix sobre el elenco de One Piece fue borrada, algunos internautas tuvieron oportunidad de captar las imágenes de los actores.

El elenco fue revelado en una cuenta de Twitter asociada a Netflix

Sobre el anuncio, la cuenta verificada One Piece de Netflix publicó un video para anunciar a los actores que estarán presentes en la entrega.

Entre ellos se puede ver que el actor Iñaki Godoy será quien interprete a Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero Gibson (Usopp).

Iñaki Godoy es el único actor mexicano confirmado en esta entrega, es conocido por sus participaciones en la serie ‘Sin miedo a la verdad’, y en las cintas ‘¡Animo Juventud!’ y ‘¿Quién mató a Sara?’.

Asimismo, el elenco participó en un pequeño video con el que anunciaron su participación en la próxima serie.

En la grabación, los actores mostraron playeras con el logo de la serie y se mostraron muy emocionado por dar la noticia.

Sin embargo, Netflix fue cauteloso y no reveló más detalles sobre la producción que podrá disfrutarse próximamente en la pantalla chica.

Por lo anterior, aún no hay fechas sobre el estreno en la plataforma de video, pese a ello, One Piece resulta ser una de las series más esperadas en el mundo del entretenimiento.

