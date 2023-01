Opinión: Jalisco: cifra histórica de personas desaparecidas

Por Melissa Cornejo

RegeneraciónMx.- Hace apenas unos días, Jalisco cerró el año 2022 con cifra histórica de personas desaparecidas, siendo el estado con más casos en todo México, sumando 15, 038 personas en total.

Esta preocupante situación no ha hecho más que agravarse durante la administración del actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha demostrado no estar a la altura, pues no sólo no ha implementado medidas de seguridad reales para prevenir más casos, sino que en cada oportunidad que tiene, presume su falta de sensibilidad y criminaliza tanto a las personas desaparecidas, como a los ciudadanos que todos los días exigen justicia.

Fue tan sólo en el pasado mes de noviembre que durante un informe de seguridad, el mandatario jalisciense se atrevió a asegurar que muchísimas personas que eran reportadas como desaparecidas, en realidad se habían ido por voluntad propia, y que sólo el 10% de los casos tenían relación con un delito.

En su afán de mantener las apariencias decide negar la crisis en la que está sumida el estado que dice gobernar, y así, al hacer este tipo de declaraciones, también se burla del dolor de las familias que buscan todos los días a sus seres queridos, quedando sin más opciones que llenar la ciudad de fichas de búsqueda y apropiarse de espacios como la actual Glorieta de Las y Los Desaparecidos —antes Glorieta de Los Niños Héroes—, y después, soportar ser criminalizados y revictimizados por el mandatario.

La situación que vive Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, demuestra que “el derecho a la alegría” no deja de ser un eslogan vacío, barato y mentiroso. Aquí los jaliscienses sólo tienen derecho a buscar y desenterrar a sus familiares con sus propias manos, sin quejarse, porque el gobernador se enoja y los regaña.

Sigue a Melissa Cornejo en Twitter como @melishcs