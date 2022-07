‘Insomnes’ se pregunta cómo pueden dormir aquellos que han hecho tanto daño… como Luis Echeverría, el expresidente que murió impune por los asesinatos que causó.

Por Alexandro Guerrero

“Un largo camino se inicia con el primer paso”

Frase célebre de Kalimán

RegeneraciónMx, 26 de julio 2022.- Primero fue el fuego, tal como en este montaje referencial de la escena nacional. Teatro de resistencia, del sueño y de los sueños, de los malos y de las posibilidades que parecen sólo realizables a través del superpoder, del de la mente. Hablar del trauma infantil por el secuestro de una policía secreta genocida como la que operaba durante la guerra sucia en México en la década de los setentas es una herencia que, de forma delicada, pero contundente, se expone en este montaje. El reestreno de esta pieza que ha recorrido países de Europa y Latinoamérica coincide con el reciente fallecimiento del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. En diálogo con (Des) montajes, su elenco y director comparten al respecto.

Yupanki Aguilar, director del montaje: Coincide la muerte de Echeverría con retomar la temporada en el Helénico tras suspender por un caso de COVID19 de Hech. Es muy relevante ver cómo la obra remite de inmediato a los casos de violencia política de aquellos tiempos. Echeverría es uno de los protagonistas malditos de aquella época, uno de los promotores de esta guerra sucia. Cuando el público asiste a ver la función hay un conversatorio y ahí se comparten despertares, es muy evidente y no podía pasar por alto para el público este acontecimiento. Salió a la luz como uno de los principales ejecutores de la obra. No se menciona en la obra de manera literal pero se da a entender. Mantener viva la información y la presencia en general, la memoria.

Hoy, este diálogo con el público nos alienta porque consideramos que nuestro trabajo es valioso. Como director me da mucho gusto que el público conecte así con la propuesta.

Hech: Yo crecí escuchando a mi padre mentarle la madre a Luis Echeverría. Fue el responsable de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el responsable de la matanza del jueves corpus de 1971, de la persecución política, de la brigada blanca, de sus asesinos, Nazar Haro Fernando Gutiérrez Barrios. Que coincidiera con una función esta muerte a la hora del conversatorio es una alegría porque ya no está físicamente ese asesino y también una frustración porque quedó impune y no recibió castigo. En la memoria colectiva de los mexicanos quedará señalado como el gran represor, el gran responsable torturador y genocida.

Ulises Martínez: La obra trata acerca del insomnio ¿Cómo es que estos personajes pudieron dormir tranquilos? Para los criminales ¿Cuál es su insomnio? Tal vez sea cierto que eso no les quite el sueño, que sea hayan visto como ciudadanos muy limpios. En una parte de la obra se menciona ‘un rotundo amor a México’ por ambas partes , eso es un slogan. Ellos querían deshacer una idea, romper la voz de las luchas pero no lo lograron. Hoy estamos en un teatro institucional lo que antes era impensable. Mientras más voces se unan a una necesidad de cambio, seremos un problema para que puedan dormir bien, ese es nuestro gusto.

Diego Martínez Villa: Estar en esta obra es muy significativo y bello para mi carrera, estaré supliendo a Ulises Martínez algunas funciones en julio. Vi la obra en 2015, me considero como actor también un ávido espectador de teatro. Es una obra que me sorprende desde sus primeros momentos, su alusión a Kalimán me atrapó. Vi con emoción la obra, es uno de esos lugares donde la ficción se vuelve enseñanza y reflexión. Un escenario tan sencillo y tan perfecto es totalmente transformado por la agilidad de dos cuerpos. Se convirtió en una experiencia muy potente, la seguí por distintos foros. Se convirtió también en una inspiración, la recomendé a amigos, busqué a Ulises como maestro de danza de movimiento. Es un gran hacedor de ficción, seguí también los textos de Hech en Facebook. Entre lo que yo más destaco y reflexiono, es ese lugar donde te muestran las máximas aspiraciones éticas humanas en un escenario conviviendo con esos lugares de incongruencia y de bajeza humana. Insomnes presenta un limpio trabajo de dirección. Esta obra es un bombón, un dulce que, como actor, se agradece habitarla. Aquí es una experiencia personal me ha dicho Ulises, el director. Esta obra es importante para el país y qué mejor que se presente en un recinto de la importancia que tiene a nivel nacional el Centro Cultural Helénico. Les esperamos, recuerden que hay un conversatorio al final de la función para encontrarnos.

Insomnes, dirigida por Yupanqui Aguilar y la dupla de actores, Ulises Martínez y Ricardo Hech Rivas, tiene como actor invitado a Diego Martínez Villa a partir del 30 de julio.

La obra se presenta del 25 de junio al 27 de agosto en el Foro 4: Espacio Alternativo del Centro Cultural Helénico.

Sábados, 20:00 Hrs

Localidades: $205 Duración: 90 minutos Público: +15

FORO 4 ESPACIO ALTERNATIVO. Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX

