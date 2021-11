Regeneración 5 noviembre 2021. Este viernes comenzaron las prácticas libres para el Gran Premio de México; sin embargo, los organizadores anunciaron que una zona no esta habilitada.

Por medio de redes sociales, la cuenta México Grand Prix informó que la zona de Grada 2A no esta habilitada por lo que las personas que asistan este viernes y que hayan comprado boleto en ese lugar recibirán un reembolso.

Cabe destacar que en la página oficial del Gran Premio se informa que los boletos para esa zona están agotados y tenían un precio de mil 500 pesos.

Esta situación provocó mucha molestia entre las personas que adquirieron boletos para esa zona.

Muchos usuarios criticaron la organización y exigieron que se les de algo más por el inconveniente.

Incluso hubo usuarios que señalaron que no están trabajando para habilitar las gradas.

Los $500 no compensan el dinero que pagamos por boletos de 3 días, tampoco el tiempo de cola perdido y menos el hecho de que tus trabajadores no están trabajando en cambio están viendo lo que nosotros pagamos por ver 3 días no solo 1 día pic.twitter.com/OyCNCyEQWl

— Vallerie (@ValE00) November 5, 2021