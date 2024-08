Paisanos reinvierten en EE.UU, 265 mil millones de dólares: AMLO

Migrantes gastan el 81.5% de sus ingresos en EE.UU y solo envían el 18.5% en remesas. Producen un poco más que el PIB de Colombia. AMLO subraya contribución

Regeneración, 8 de agosto de 2025. AMLO subrayó la contribución económica de los migrantes en Estados Unidos, ya que, incluso la gran mayoría de sus salario lo reinvierten en su estancia.

Cabe destacar que desde Palacio Nacional reveló que solo el 18.5% del ingreso migrante es enviado a México en forma de remesas.

AMLO y los migrantes

“Bueno, el ejemplo lo tenemos con nuestros paisanos migrantes”.

Seguidamente, dijo que “si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, como lo pintaban y como lo piensan algunos conservadores reaccionarios, no saldría adelante en ninguna parte”.

Miren, agregó además, ” los 63 mil millones de dólares que enviaron el año pasado, se va a rebasar de acuerdo a las proyecciones”.

Y eso que “335 mil millones de dólares. Nada más eso, para tener una idea, es el PIB de Colombia. Eso es trabajo”.

Ah, pero nos tenían bien manipulados por siglos. agregó AMLO.

“Una vez dije aquí y se ofendieron, con todo respeto, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en la Ciudad de México había universidades y había imprenta”.

Mira qué bien, tienes el dato, 324 mil, punto ocho. Sí, es el 81.5.

“La gente se siente muy contenta, muy orgullosa, anda muy feliz.

Memoria AMLO

“Imagínense lo que hacían con los maestros, este Claudio X González y los periódicos, el Reforma, cuando estaban oponiéndose a la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa”.

Además, abundo que, “desataron toda una campaña acusando a los maestros de flojos, de que por culpa de ellos no avanzábamos en la educación en México”.

“Y a los dirigentes los metieron a la cárcel, maestros humildes acusados de lavado de dinero”, subrayó AMLO.

Este Claudio X González tenía “un espectacular en el Periférico. No uno; dos o tres, no sé cuántos, donde se contaba por segundos las clases que no daban supuestamente los maestros”.

Y,” bueno, los mismos expresidentes —para qué vamos aquí…— lo que decían del pueblo”, aseveró AMLO.

Gusto popular

“O sea, por eso la gente ahora está muy contenta. Yo le agradezco mucho a la gente, por eso a mi libro le puse así, ¡Gracias!, y siempre voy a estar agradecido con la gente, con el pueblo, me dio su respaldo”.

Además, “puedo probarlo, todas las que enfrenté, las más difíciles, cuando represiones, el pueblo siempre; cuando fraudes, siempre el pueblo apoyando; cuando el desafuero, el pueblo”.

“¿Quién me trajo aquí? El pueblo. ¿Cómo no voy a decir gracias?“, respondió el presidente AMLO a los medios.

Entonces, “eso es lo que está pasando”, explicó:

“Y sí, estamos terminando bien en general, nada más que no vamos a confiarnos, voy a estar pendiente estos últimos días que nos quedan”.

Además “ayudar en la transición para que no haya ningún problema, vamos a seguir con la presidenta recorriendo el país, nos faltan dos fines de semana, y van bien las cosas”.

