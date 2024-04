Palo al PAN, Tribunal valida candidatura de Santiago Nieto

La Constitución establece que la vecindad no se pierde por ejercer cargo público. Santiago Nieto en campaña para derrotar al PAN

Regeneración, 10 de abril de 2024. Portales destacan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución de la Sala Regional Toluca que invalidó la candidatura de Santiago Nieto.

Y es que como se sabe al candidato de Morena al senado de la República por Querétaro le fue retirada por la sala regional de Toluca.

Santiago Nieto de regreso

Sin embargo, a decir de MVS por mayoría de tres votos y sin mayor debate, la Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Y mismo, quien señaló que el fallo de la Sala Regional fue incorrecto.

Lo anterior, toda vez que el artículo 55 de la Constitución establece que la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, señala el portal que en entrevista en la sede del TEPJF, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseveró que el PAN se quedó con las ganas de sacarlo a la mala.

Nieto de regreso

-“Vamos en este momento de regreso a Querétaro, vamos a enfrentar la batalla electoral; quisieron sacarme a la mala los panistas y no pudieron”.

Además, denunció:

-“Me han estado generando un ataque sistemático y no pudieron conmigo”.

Seguidamente, puntualizó “que el derecho, la razón y los derechos fundamentales están de mi lado y yo agradezco como un hombre de leyes que soy y reconozco la argumentación jurídica de los magistrados”.

Antidemocrático

Por otra parte, acusó que la determinación de la Sala de Toluca como un acto antidemocrático.

-“Es un acto profundamente antidemocrático la decisión de la Sala Regional Toluca”.

Esto, no solamente porque me impedía el derecho al voto pasivo, sino porque impedía a las queretanas y los queretanos que quisieran votar por mí que lo pudieran hacer en las elecciones del 2 de junio”.

Finalmente Santiago Nieto asentó:

“Vamos a ganar, vamos a demostrarles que no es a partir de marrullerías y no es a partir de ataques sistemáticos se convence al electorado”.

