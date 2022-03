Papá de Octavio Ocaña niega haber amenazado con pistola a un hombre en la calle

El papá de Octavio Ocaña rompió el silencio por la polémica que se generó tras la circulación de un video en el que se le vio amedrentando contra un hombre

Regeneración, 17 de marzo de 2022. Octavio Pérez, el papá del fallecido actor Octavio Ocaña, fue visto arremetiendo contra un hombre en calles de Tabasco hace unos días.

El hecho fue captado en video para exhibir que el papá de ‘Benito‘ habría utilizado un arma para amenazar a un hombre.

Sobre la polémica situación, Octavio Pérez rompió el silencio y explicó en entrevista con la periodista Jessica Gil que todo fue un malentendido.

Durante la entrevista, el padre del actor comentó que todo comenzó por un problema en un callejón donde acostumbra estacionar sus vehículos de trabajo.

Por otra parte, el señor Octavio Pérez aseguró que un hombre no le permitía sacar sus camionetas porque estaba coqueteando con una mujer.

Como consecuencia de la situación, el padre de Octavio Ocaña acusó que el hombre empezó a decirle groserías por exigirle que quitara su vehículo de la salida.

El papá de Octavio Ocaña comentó que una mujer que estaba cerca fue quien grabó. Sin embargo, acusó que no es figura pública para dar declaraciones.

«Nunca saqué un arma, una señora que pasaba por ahí estaba grabando. No tengo nada qué decir porque no soy una figura pública. Mataron a mi hijo, sí, pero no me puedo quedar en mi casa, tengo que salir a trabajar