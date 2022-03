Abogada denunció por acoso sexual a magistrado de CDMX

La abogada señaló como su agresor al magistrado Martín Ubaldo M, que se ha desempeñado como presidente de un Tribunal de Trabajo de la Ciudad de México

Regeneración 17 marzo 2022. Una abogada publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que denunció que un magistrado con el que trabajaba le pedía que le diera masajes.

Además, señaló como su agresor al magistrado Martín Ubaldo M, que se ha desempeñado como presidente de un Tribunal de Trabajo de la Ciudad de México.

«En varias ocasiones me pidió que lo acompañara a eventos y en el camino, mientras yo iba de copiloto, me tomó la pierna”, contó.

De acuerdo con la abogada, accedió a las solicitudes del hombre pues temía perder su trabajo pues era su jefe directo.

También comentó que se sentía avergonzada al compartir su caso pues su presunto agresor aún es magistrado.

«En una ocasión, mientras me saludaba, me abrazó y me dijo al oído: me gustas mucho”, narró.