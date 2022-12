Paro de 24 horas en The New York Times, primer huelga en 40 años

Periodistas y otros empleados de The New York Times a paro por demandas salariales y el teletrabajo. Están hartos de negociaciones estancadas

Regeneración, 8 de diciembre de 2022. The New York Times vive su primera huelga en 40 años por disputas laborales sobre salarios y teletrabajo

Así, los portales destacan que los empleados del The New York Times pararon 24 horas tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y la dirección del diario.

Y es que se trata del primer paro desde el ocurrido en 1981.

York

Por otra parte, los portales señalan que la huelga ha sido confirmada este jueves por el sindicato The NewsGuild of New York en su cuenta de Twitter:

-«Negarse a hacer el trabajo que amas nunca es una decisión fácil, pero nuestros miembros están dispuestos a hacer lo que sea».

Y además, señaló «Hace falta una mejor redacción para todos».

Asimismo se denuncia a la compañía por falta de buena fe en las negociaciones.

Por otra parte, la portavoz de la dirección del diario, Danielle Rhoades Ha, lamentó la acción del sindicato y acusó de lanzar la huelga en plenas conversaciones.

-«Es decepcionante que estén tomando una acción tan extrema cuando no estamos en un callejón sin salida», según publicó The Poynter Report.

Seguidamente dijo que :»Si bien estamos decepcionados, también estamos preparados para garantizar que el Times continúe sirviendo a nuestros lectores sin interrupciones».

Tono

Además, en respuesta, el sindicato reconoció «un ligero cambio de tono en la mesa de negociaciones y una mayor urgencia por parte de los representantes de la empresa».

Sin embargo, finalmente «la gerencia del Times no estuvo de acuerdo con los temas centrales».

Y es que el periódico rechazando el mínimo salarial de 65 mil dólares su propuesta queda muy por detrás tanto de la inflación como de la tasa promedio de ganancias salariales en Estados Unidos.

Además, los trabajadores harán una marcha vespertina ante las oficinas del periódico, en la neoyorquina Times Square.

Cabe destacar que las negociaciones se han prolongado desde marzo de 2021 y por ello los más de mil 100 trabajadores pararon.

Negociación

Por otra parte, en un avance que ambas partes calificaron de significativo, la empresa retiró su propuesta de sustituir el actual plan de pensiones ajustable por un plan de jubilación 401 (k) mejorado.

Y, en su lugar, el New York Times ofreció al sindicato la posibilidad de elegir entre los dos planes. La empresa también aceptó ampliar las prestaciones por tratamientos de fertilidad.

Además, ofreció aumentar los salarios un 5.5% tras la ratificación del contrato, seguido de subidas del 3% en 2023 y 2024.

Así, esto supondría un aumento con respecto a los incrementos anuales del 2.2% del contrato caducado.

Sindicato

Por su parte, Stacy Cowley, reportera de finanzas y representante del sindicato, dijo que el sindicato está buscando aumentos salariales del 10%.

Seguidamente dijo que eso compensaría los aumentos no recibidos en los últimos dos años.

Incluso, reiteró sindicato quiere que el contrato garantice a los empleados la opción de trabajar a distancia parte del tiempo, si sus funciones se lo permiten.

Sin embargo la empresa quiere el derecho de volver a llamar a los trabajadores a la oficina a tiempo completo.

Y es que Cowley dijo que el New York Times ha exigido a su personal que esté en la oficina tres días a la semana.

Finalmente aseguró que muchos han estado apareciendo con menos frecuencia en una protesta informal conforme señaló AFP.