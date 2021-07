Pati Chapoy cuestionó la actitud de Lupillo y le recordó que sus recientes conductas como que se tatuara la cara de Belinda no son un buen ejemplo para sus hijos

Regeneración 20 julio 2021. Lupillo Rivera vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se reviviera la polémica con su ex pareja Mayeli Alonso por la custodia de los hijos que tienen en común.

Ante ello, la conductora Pati Chapoy cuestionó la actitud de Lupillo y le recordó que sus recientes conductas como que se tatuara la cara de Belinda no son un buen ejemplo para sus hijos.

Todo surgió porque durante el programa Ventaneando se compartió una entrevista con Lupillo Rivera donde el cantante habló sobre los videos en los que se ve a sus hijos con su mamá mientras había hombres con poca ropa.

Esto ocurrió durante un evento de Mayeli Alonso y las imágenes las compartió Daisy Cabral, socia de Lupillo.

Tras la molestia de Lupillo, Chapoy comentó que Mayeli no tenía control sobre lo que pasó en el lugar.

“Entre tú y yo Lupillo, tu ex esposa no tuvo nada que ver con que el otro tipo se bajara los pantalones”, dijo la conductora.

Agregó que muchos hombres quieren seguir controlando a sus ex parejas.

“Yo lo que no entiendo es porque los hombres siguen insistiendo con el dominio de la anterior pareja”, comentó Chapoy.

Cabe destacar que Lupillo y Mayeli no tienen una buena relación pues la ex pareja del cantante reveló que éste no se hace cargo de los gastos de sus hijos.