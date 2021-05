Pedro Sola vuelve a estar en el ojo del huracán tras insultar a una famosa actriz durante el programa Ventaneando

El conductor se vio envuelto en una polémica en contra de la sobrina de Thalía

Regeneración, 6 de mayo de 2021. El presentador de televisión Pedro Sola volvió a ser parte de la conversación tras insultar a la actriz Camila Sodi durante el programa Ventaneando.

Pedro Sola explotó contra la sobrina de Thalía luego de transmitir una entrevista donde la artista se mostró molesta por las preguntas que giraban en torno a ella y su relación con los periodistas.

La discusión llegó hasta las redes sociales debido a que esta tarde, el conductor decidió ofrecer disculpas por el insulto durante el programa.

Durante la transmisión de Ventaneando del día 5 de mayo, la periodista Linet Puente contó su mala experiencia al entrevistar a Camila Sodi.

Sola y sus compañeros conductores criticaron la forma de ser de la actriz, argumentando que «es muy pesada» con la prensa.

El descontento durante la entrevista inició cuando la periodista le cuestionó a Sodi sobre si en verdad era «la mejor pagada» en la serie de Luis Miguel para Netflix.

La pregunta y el planteamiento de Linet Puente no le pareció a la sobrina de Laura Zapata, por lo que criticó el trabajo periodístico de Ventaneando.

Los conductores siguieron argumentando que Camila Sodi siempre tiene descontentos con la prensa debido a que normalmente no le gustan las preguntas que le plantean.

La actitud de la actriz no le pareció al equipo de Ventaneando, provocando que Pedro Sola calificara como «una imbécil» a Camila Sodi por evitar contestar las preguntas de su compañera.

Querido Pedrito Sola, imbécil no es una maldición, nada de qué disculparse. pic.twitter.com/EI8Gjf2jmi

Pedro Sola se arrepintió por insultar a la estrella de televisión durante la transmisión en vivo, por lo que optó en escribir sus disculpas en Twitter.

«Ayer en Ventaneando tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad» declaró.

Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho.

— Pedro Sola (@pedrosola) May 6, 2021