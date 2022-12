Pensión para adultos mayores se incrementará 25% anuncia AMLO

Tenemos finanzas públicas sanas, más salario y empleo, más producción de alimentos y energéticos. Hay estabilidad política: Más alegría y esperanza: AMLO

Regeneración, 26 de diciembre de 2022. -¿Y qué es lo que se espera para el 2023?- interrogó la prensa al presidente AMLO.

A lo que el presidente respondió con un recuento de acciones que se darán en el ya cercanísimo año próximo.

Entre ellas, el incremento del 25% a las pensiones para adultos mayores, cosa de la que informará Albores el 3 de enero.

AMLO

A la pregunta, la respuesta:

-«…, hemos avanzado, vamos avanzando, vamos sacando al país del atraso», dijo el presidente en Palacio Nacional.

Además dijo que tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos.

Incluso que, «tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política».

-«Y, creo que más alegría y esperanza», sentenció AMLO.

Autorizado

Y lo mismo espero para el año próximo, dijo.

Seguidamente subrayó tener autorizado el presupuesto, «estamos cerrando este año bien, sin déficit, nos alcanzó el presupuesto bien, no tenemos problemas de deudas con proveedores«.

Cabe destacar que indicó como ejemplo el Tren Maya.

-«Hablábamos, por ejemplo, de las empresas del Tren Maya, hasta por adelantado. Las participaciones federales a los estados, a los municipios todas completas y en tiempo».

Y ya tenemos autorizado el presupuesto, cosa que agradezco mucho a los legisladores diputados, manifestó el presidente.

-«…, en el caso de la Ley de Ingresos…que es la que permite después la autorización del presupuesto…, los senadores, también la mayoría, no todos, aprobaron la Ley de Ingresos».

Y, por ende «tenemos para todos los programas presupuesto suficiente», manifestó a los medios.

Fertilizantes

Tenemos para, por ejemplo, que ya desde el año próximo, ya estamos incluso enviando fertilizante desde este mes, antes de que termine el año a Sinaloa.

Así lo informó AMLO al tiempo que reveló «ya el año próximo todo el fertilizante para los pequeños productores se va a entregar de manera gratuita».

Esto, «porque vamos a elevar la producción de alimentos».

Al respecto informó que se está produciendo en las plantas de fertilizantes de Pemex.

Además «tenemos para comprar fertilizante y entregar a todos los productores, dos millones de productores fertilizantes gratuitos», reveló el presidente.

Vida

Asimismo, detalló tener presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son como 450 mil campesinos.

Esto es, alrededor de 30 mil millones de pesos.

Por otra parta sobre Programas de Bienestar:

-«El día 2 va a estar con nosotros la secretaria de Bienestar para dar a conocer ya el calendario de dispersión de fondos de la pensión a adultos mayores».

Y, «que se va a incrementar en 25 por ciento», aseguró AMLO.

Además de contar con el presupuesto para salud, becas, educación.

Inflación

Por otra parte, el titular del Ejecutivo se refirió al tema de la inflación y las empresas.

-«Vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica no se incremente».

Al tiempo que remarcó que hasta ahora se ha reducido el precio de 24 productos de la canasta básica porque nos han ayudado industriales, «empresarios, comerciantes, las tiendas».

Gracias

-«Tengo también que agradecerle mucho, mucho a los empresarios, a los comerciantes, pequeños, medianos, grandes, que siguen creyendo en México, siguen invirtiendo en el país».

Y dijo AMLO que cada vez va a llegar más inversión extranjera y vamos a seguir creciendo en lo económico.

Dinero

-«…, negocios sin corrupción, se pueden hacer negocios lícitos y se pueden tener utilidades razonables», recordó AMLO.

Nosotros no estamos en contra de los ricos, estamos en contra de quienes se hacen ricos con el dinero de los demás, con el dinero de los pobres o con lo que le pertenece a los pobres.

-«Ni modo que vamos a aplaudir al que llega a un cargo público y se enriquece, o al que tiene buenas agarraderas, buenas influencias logra un contrato, no para obtener ganancias lícitas y razonables, sino para robar».

Y que si no lo permitimos nos llaman tiranos o populistas. No, no importa, que digan lo que sea, pues es un asunto de consciencia.

Finalmente, el presidente AMLO sentenció: «Me atengo al juicio popular, al juicio de la gente, a la historia. Pero es lo único, no hay más«.