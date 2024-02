Pérdida de tiempo demandar a Loret, dice AMLO a su hermano Pío

No se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, señaló AMLO

Regeneración, 28 de febrero de 2024. AMLO calificó como perdida de tiempo la demanda que presentó su hermano, Pío, contra Carlos Loret de Mola por daño moral.

Lo anterior, tras difundir en 2020 unos videos en donde presuntamente aparece recibiendo dinero del exfuncionario David León.

Asimismo, acusó al comunicado, que dirige el medio Latinus, de ser uno “de los periodistas más corruptos” del país.

AMLO dice que el poder es corrupto

-“No sirve de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia”.

Así dijo AMLO desde Palenque, Chiapas.

Seguidamente, expresó que “Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hacen montajes pero era amigo de García Luna”.

Y, “ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido”, precisó AMLO.

Ante esto, el mandatario sostuvo que la denuncia “es perder el tiempo”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si recomendaría a su hermano desistir, el mandatario contestó: “Que haga lo que quiera”.

Conferencia de prensa matutina, desde Chiapas

Así, AMLO reiteró que no ha visto a su hermano desde hace por lo menos 5 años: “no voy a estar dando consejos”.

No obstante, AMLO consideró que su hermano no obtendrá recursos del comunicador.

Que no es buena idea

-“Para qué se mete y eso de que le va a dar 200 millones pues no le va a dar nada”.

Seguidamente, sentenció:

-” Ya desde ahora lo puedo adelantar, si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes que tenemos, me iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque porque es una herencia familiar”.

Esto es, reiteró, “pero me iba a rayar porque me iba a quedar una mansión que tiene en Valle de Bravo con lago artificial y unas grandes residencias”.

Finalmente, el mandatario tabasqueño aseguró que no tiene caso que su hermano haya decidido emprender acciones legales en contra del periodista:

“Contra estos corruptos no se puede; además, ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos, me echan la culpa a mí ¡Qué me va a importar a mi Loret de Mola! Es un paladín de la libertad Loret de Mola”.

Nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica, desde Tamazunchale, San Luis Potosí

Juzgados

Loret de Mola acudió el martes a un juzgado por la demanda de Pío Lorenzo, quien exige un pago de 200 millones de pesos.

Lo anterior ya que en octubre de 2022 la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a Pío Lorenzo.

Esto, por “carecer de pruebas suficientes” para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio.

En abril del 2023, el hermano del presidente interpuso la denuncia en contra del comunicador y de “Latinus”, el medio que lidera el periodista por haber publicado los videos.

Finalmente, a su salida del Poder Judicial, Pío López Obrador comentó ante los medios que este tema aún tiene capítulos por escribir:

-“Todavía no se ha terminado, o sea, está en curso. Vamos a dejar que las autoridades judiciales investiguen a fondo el tema para que se haga justicia”.

Y, aseguró el hermano de AMLO “entonces se castigue a los presuntos responsables de estos hechos“.

