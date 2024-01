Loret, vil calumniador, acusa AMLO por ataque a ayudantía presidencial

Loret pinta a Daniel Asaf, coordinador de ayudantía de AMLO, como parte de una trama corrupta sin presentar prueba alguna de su dicho, como siempre

Regeneración, 18 de enero de 2024. AMLO señaló como calumnias el reportaje de Carlos Loret de Mola donde señala falsamente a su coordinador de Ayudantía.

Y es que un periodista presentó en Palacio Nacional, el mensaje radial de Loret donde pone a Asaf como la pieza clave de una horrible confabulación, sin presentar pruebas.

AMLO

Y por ello AMLO llamó a Loret de calumniador y corrupto al servicio de un grupo que se dedicaban a saquear y robar.

Así, el mandatario destacó que dicho grupo se encuentra molesto y se dedica a atacar a su administración.

AMLO afirmó que en varias ocasiones ha dicho que no es igual a ellos y que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida y una de ellas, afirmó, es la riqueza y más si es mal habida.

El mandatario volvió a mencionar el departamento en el extranjero de Loret, propiedad a la que se referido en varias ocasiones en sus conferencias matutinas.

Loret

-“¿Quién es Daniel Asaf? Es el coordinador de la ayudantía, claro quer anda conmigo para todos lados”, subrayó AMLO en primer lugar.

Seguidamente, interrogó:

-“…, pero a ver, dónde están las pruebas. Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. ¡Nada! Es un vil calumniador, corrupto”.

“Yo nunca me he propuesto hacerme millonario”

Sobre la riqueza, AMLO lanzó de nuevo el reto a Loret de Mola de cambiar sus bienes y, según afirmó, el mandatario no cuenta con ninguna propiedad y lo que tiene es de sus hijos.

Además, afirmó que él nunca se ha propuesto hacerse millonario pues afirmó, no siente sea la felicidad.

Propio

-“A ver si mañana; voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos”, dijo AMLO al tiempo que resaltó que se trata de inmuebles en zonas más exclusivas.

Cabe destacar que dice Loret que Asaf es “brazo derecho”, de AMLO e involucrado en la repartición de contratos de medicinas y material para el Tren Maya.

Incluso, dice que lo apodan ‘El Gallo, pieza de supuesta corrupción de los hijos del presidente y sus amigos, dice Loret.

Fantoche

Así, tras llamar calumniador y corrupto a Loret, el Presidente AMLO dijo que “hay cosas que no se pueden ocultar en la vida.

-“…, una de ellas es la riqueza y más cuando es mal habida porque el nuevo rico es fantoche, y siempre sus alhajas, sus carros últimos modelos, sus casas, sus residencias, sus departamentos”.

Y además:

-“Como él, pues. Departamentos en el extranjero, entonces siempre le he dicho: ‘A ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia, y lo que yo tengo y mi familia’. Y no me ha dado respuesta”, dijo.



