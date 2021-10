Pescador descubre ‘vómito de ballena’ valuado en millones de pesos

Regeneración 8 octubre 2021. Narong Pthetcharaj, un pescador de Tailandia encontró ámbar gris, un vómito de ballena que se puede vender en miles de dólares.

De acuerdo con el hombre vio un extraño objeto flotando en la playa local de Niyom por lo que se acercó a ver de qué se trataba.

«Me sentí tan feliz. Sentimientos maravillosos que no puedo describir. Gracias a Dios por esto”, confesó Narong.

Agregó que si encuentras ámbar gris de ballena, es un tesoro.

Después del descubrimiento, se llevó la textura cerosa a su casa para pedir que algunos expertos la analizaran.

Este producto es bastante valorado pues se utiliza en la fabricación de perfumes.

Fisherman set to scoop £1millon after finding huge lump of rare ‘whale vomit’ pic.twitter.com/jnWp7BVFCT

— The Sun (@TheSun) October 5, 2021