Petro se enfrenta con Fiscalía por permitir salir de Colombia a involucrados en caso Odebrecht

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a la Fiscalía de su país de permitir a involucrados en el caso Odebrecht de corrupción, de huir a Brasil.

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2023.- Gustavo Petro culpó a la Fiscalía de Colombia de dejar escapar a personas implicadas en el caso de corrupción de Odebrecht, en el país.

De acuerdo con el presidente de Colombia, la Fiscalía del país permitió que los implicados en el caso de corrupción viajarán a Brasil; pese a estar relacionados con el caso de corrupción en la construcción de la carretera Ruta del Sol II, la cual une Bogotá con el Caribe.

“No fue porque se escaparon a tiempo, fue porque la misma fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil no había unos acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento”, indicó.

Además, el presidente colombiano señaló que: “Ya después, para qué, ya no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la Justicia colombiana y sobre todo no se necesitaba que hablaran”.

Y es que, recientemente el caso de Odebrecht se reabrió luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hizo una acusación; pues señaló al conglomerado bancario Grupo Aval “de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”.

Por lo que, Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de “enjuiciamiento diferido” por lo cual pagará 20 millones de dólares.

Debido a lo anterior, la Fiscalía anunció que imputará cargos contra más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).