Pfizer anunció el comienzo de la segunda etapa del ensayo clínico para el desarrollo de su pastilla contra Covid-19

El medicamento oral podría combatir el virus causante de Covid-19

Regeneración, 3 de septiembre de 2021. La farmacéutica Pfizer sigue con sus labores para crear un nuevo medicamento contra Covid-19.

Tras lo avances y aportes con la vacuna anticovid, ahora conocida como Comirnaty, Pfizer informó que ya está creando una pastilla para tratar el Covid-19.

Por lo anterior, Pfizer anunció estar desarrollando una píldora que evite síntomas graves provocados por el coronavirus.

La farmacéutica publicó un comunicado el 1 de septiembre, donde dio a conocer el inicio de la segunda fase de pruebas de la pastilla con actividad antiviral.

El fármaco identificado como PF-07321332 fue diseñado para ser un «potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el Covid-19 y virus similares».

Para determinar la eficacia de este fármaco, Pfizer detalló que durante esta segunda fase van a contar con mil 140 participantes.

Pfizer informó que se les administrará a los participantes la pastilla PF-07321332 y una dosis baja de Ritonavir o en su caso un placebo, para determinar los efectos.

El comprimido será administrado en las personas por 5 días

El comunicado detalla que la toma de Ritonavir ayudará a tratar infecciones por VIH o Hepatitis C, el cual ayuda a evitar que los virus se multipliquen.

Albert Bourla, el CEO de Pfizer indicó en un tuit que el inicio de esta segunda fase del antiviral oral es uno de los pasos importantes para contrarrestar el Covid-19.

Finalmente, este medicamento podría proporcionarle a los paciente una nueva forma de preescribir una pastilla que tenga el poder de combatir el Covid-19.

Este fármaco aún está bajo prueba, sin embargo, si el ensayo clínico arroja buenos resultados, podría ser un avance significativo para contrarrestar la pandemia.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX

— AlbertBourla (@AlbertBourla) September 1, 2021