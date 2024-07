Plan con maña en tribunales para impedir mayoría Morena: AMLO

Tribunal Electoral del Poder Judicial rechaza sentencia de juez Peza. AMLO acusa que quiere imponer ministros conservadores y negar mayoría ganada en urnas

Regeneración, 4 de julio de 2024. En la conferencia Mañanera el presidente AMLO explicó un plan para imponer a dos magistrados del bloque conservador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y, con el objetivo de evitar que Morena tenga la mayoría calificada ampliamente ganada en urnas, bajo el argumento de una ”sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados.

AMLO denuncia maña

“Es un plan con maña”, dijo AMLO al recordar la intervención del juez Rodrigo de la Peza López Figueroa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y mismo que en una suspensión provisional ordenó a dicho TEPJL, nombrar a sus dos magistrados faltantes.

“¿Por qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo acá le importa que esté integrado completamente el Tribunal? Pues todo es un plan con maña”, acusó AMLO.

Así, de esta manera no puedan aprobar las iniciativas de reforma a la Constitución impulsadas por el Gobierno Federal.

Imposición

“Los dos (magistrados) que quiere imponer (el juez) son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal”.

Cabe destacar que AMLO sentenció:

“Entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, pero lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no esté en la Constitución”.

Lo anterior, “para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tenga mayoría calificada representativa en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución”, detalló AMLO.

Y cuestionó “¿Eso es mafia o no?”.

Tribunal rechaza

Sin embargo por su parte, el Tribunal Electoral en cuestión acusó que el juez Rodrigo de la Peza pretende imponer ministros por encima de la Constitución.

Tribunal presentará denuncia y queja en contra del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa

Los integrantes de la Sala Superior cierran filas y defienden autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un acuerdo mediante el cual rechaza la competencia del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para imponer medidas cautelares dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 969/2024, toda vez que se considera que la integración del pleno de este órgano jurisdiccional es materia electoral.

Asimismo, en la sesión convocada por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, y en la que participaron las cinco magistraturas, dicho órgano estimó que las medidas anunciadas por el Juez de Distrito son injustificadas y excesivas.

Derivado de este encuentro, el Tribunal Electoral acordó no dar trámite a este resolutivo y denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Juez inútil

El TEPJF rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido Juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior.

Este órgano jurisdiccional se conduce en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y, con estas acciones, refrenda su compromiso institucional ante los mexicanos. En el artículo 99 de la Carta Magna se define a este Tribunal como la máxima autoridad judicial en materia electoral.

Así lo señaló el Tribunal Electoral en un comunicado.

Revoca

Por otra parte, además de AMLO, se anunció que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó la suspensión provisional referida.

Con la que se había ordenado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designar a dos magistrados; para que el pleno pueda sesionar completo.

Sin embargo, el juez de la Peza López tiene pendiente resolver si se pronuncia, en las próximas horas; sobre si concede o no la suspensión definitiva a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Así que sigue el cuento, con narrativa de golpe blando de la oligarquía contra el pueblo.

