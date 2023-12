Por falta de medicamentos queman oficinas de la Secretaría de Salud

Un grupo de pacientes que viven con VIH se manifestaron en las oficinas de Salud en Polanco, exigen la entrega de su tratamiento.

RegeneraciónMx, 1 de diciembre de 2023. Pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se manifestaron por la falta del tratamiento antirretroviral.

La manifestación se realizó en las oficinas de la Secretaría de Salud federal en Polanco, Ciudad de México.

Y es que, los manifestantes incendiaron y vandalizaron la tarde de este viernes las oficinas.

Los reportes señala que era una docena de pacientes quienes viven con VIH y no reciben su tratamiento.

“¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigues!”, gritaron los manifestantes quienes comenzaron a realizar destrozos.