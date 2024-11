Potenciar economía para que haya empleo para jóvenes: Sheinbaum

Abre convocatoria Jóvenes Construyendo Futuro. 90 mil nuevos beneficiarios. Humanismo Mexicano, oportunidades para vida mejor: Sheinbaum

Regeneración, 29 de noviembre de 2024. La presidenta Sheinbaum informó que se abre convocatoria Jóvenes Construyendo Futuro con 90 mil nuevos beneficiarios, en el marco de la Mañanera del Pueblo.

“Sigue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue como un programa de construcción de paz, de atención a los jóvenes que son el presente y el futuro de México».

Así dijo desde Palacio Nacional, al tiempo que defendió la educación y el empleo para las y los jóvenes.

“Jóvenes Construyendo el Futuro tiene que ver con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o no tener educación, dejando al Estado como se pensaba antes, como si no tuviera responsabilidad».

Así sentenció la mandataria mexicana y defendió la educación pública.

«La educación es un derecho y la responsabilidad de que la educación sea un derecho es del Estado mexicano, eso es lo que recuperamos, los jóvenes tienen derecho al empleo».

Esto es, nosotros nos responsabilizamos de potenciar «la economía para que haya empleo para las y los jóvenes”, agregó.

Seguidamente, Sheinbaum puntualizó que este programa estará disponible en toda la República Mexicana, pero se dará especial énfasis su implementación en zonas vulnerables.

Lo anterior, para lograr ofrecer a las y los jóvenes que podrían estar expuestos a involucrarse con grupos delictivos, una opción diferente de vida.

Humanismo Mexicano

“Jóvenes Construyendo el Futuro es parte de una política que le llamamos economía moral, Humanismo Mexicano»

Y, «que tienen que ver con el desarrollo del país, que no solamente ha permitido a millones de mexicanos y mexicanas salir de la pobreza, sino que impulsa la economía” precisó Sheinbaum.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños confirmó que serán 90 mil nuevos beneficiarios que comenzarán con su capacitación en enero 2025.

Además, destacó que el programa ha beneficiado a cerca de 3 millones —60 por ciento, mujeres y 40 por ciento, hombres.

E incluso dijo que siete de cada 10 beneficiarios han encontrado un empleo u ocupación productiva.

Al tiempo que Sheinbaum dijo que no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia más amplia de bienestar social.

Los mas necesitados primero

La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) recibió, en la #MañaneraDelPueblo de este 29 de noviembre, al boxeador Saúl "Canelo" Álvarez (@Canelo), quien exhortó a las y los jóvenes a practicar cualquier deporte en beneficio de su salud y la paz. Además, anunciaron… pic.twitter.com/rBIIFtRd8A — SPR Informa (@SPRInforma) November 29, 2024

Sheinbaum enfatizó que el gobierno está poniendo en el centro a los más necesitados, a diferencia de administraciones anteriores que priorizaban a los poderosos.

“Este programa es fundamental para construir paz y atender a los jóvenes, que son el presente y el futuro de México”, afirmó.

Destacó que este año hay una mayor inversión extranjera directa que en años anteriores, lo que refleja un cambio positivo en la economía.

Asimismo, mencionó que se está llevando a cabo una encuesta sobre ingresos y gastos, y que el programa se consolidará en la Constitución como parte de una visión renovada para el país.

“Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa especial que busca ofrecer alternativas a los jóvenes”, dijo.

🚨 #ÚltimaHora | La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que el próximo lunes firmará el decreto para la creación de la Universidad Rosario Castellanos a nivel nacional.#OnceNoticiasDigital🔻 pic.twitter.com/1nLwuSaDly — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 29, 2024

Cabe destacar que subrayó:

“Queremos ofrecerles opciones diferentes y oportunidades reales para que puedan desarrollarse sin caer en la violencia”.

Finalmente, se indicó que los interesados podrán registrarse a través de plataforma en línea o de manera presencial en alguna de las oficinas móviles que estarán disponibles.

“La meta es que 90,000 jóvenes inicien su capacitación y tengan la oportunidad de construir un futuro mejor”, concluyó, Marat ante Sheinbaum.

Las exportaciones alcanzaron su nivel más alto y México se perfila para ratificar su lugar entre los 10 países con mayor exportación a escala mundial. La calidad y valor agregado de los productos nacionales se reconocen en todo el mundo.#BienestarCompartido#ClaudiaSheinbaum pic.twitter.com/mqMnFbYiOO — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 29, 2024

