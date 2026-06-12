Presenta INE nueva Credencial para Votar con mayor seguridad

Las credencial actual seguirá siendo válida, y el nuevo diseño se empezará a repartir a la población a partir de junio de 2026

Regeneración, 12 de junio 2026– El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló el nuevo diseño de la Credencial para Votar, que incluye avances tecnológicos, más elementos de seguridad y recursos para la inclusión.

Propósito

El propósito es reforzar este documento como uno de los métodos de identificación más confiables en el país.

Las Consejeras integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey Jordan, presidenta, y Blanca Cruz García, ofrecieron una conferencia de prensa.

Estuvieron acompañadas del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán.

En esta conferencia, anunciaron los 25 elementos de seguridad que tiene el nuevo diseño de la credencial, los cuales están destinados a prevenir su falsificación.

Nuevo elemento

Entre estos sobresale un nuevo elemento ópticamente variable que se encuentra sobre la fotografía y la información personal.

Incluye microtextos, las siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión con efecto arcoíris, además de elementos táctiles en relieve y patrones debilitados.

Esto proporciona un documento más resistente ante posibles riesgos de vulnerabilidad.

Continuando con estas mejoras, se añaden nuevos componentes como una fotografía a color en la parte trasera.

Tintas de seguridad

Escudos de las 32 entidades federativas, mapas con tintas especiales y datos adicionales que fortalecen la integridad del documento.

También se destacó que el nuevo diseño incorpora mecanismos de inclusividad y accesibilidad.

Entre ellos se encuentra la opción de identidad de género autopercibida, como «H» para hombre, «M» para mujer y «NB» para personas no binarias.

Asimismo, hay la opción de autoidentificación indígena o afromexicana, según la solicitud de la ciudadanía.

Características

Además, incluye características físicas como una muesca para personas con debilidad visual.

Así como funciones digitales que reproducen en audio la información del titular al escanear el código QR.

La consejera Carla Humphrey enfatizó que se mantienen características esenciales como la durabilidad del material.

Así como los códigos de barras tradicionales, lo que garantiza la estabilidad del documento al integrar nuevas medidas.

Nuevo modelo

“Este nuevo modelo es un paso adelante en la construcción de una democracia más sólida, más incluyente y más cercana.

Y con todas estas medidas nuestra INE no sólo seguirá siendo un instrumento de identificación que nos permite ejercer nuestros derechos políticos…

…sino también un símbolo de confianza, de igualdad, de inclusión y de reconocimiento a la diversidad”, afirmó.