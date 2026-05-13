U2 filma video “Calle de los sueños” en la Plaza de Santo Domingo

U2 congrega a cientos de seguidores en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de la CDMX para una filmación inesperada

Regeneración, 13 de abril 2026– Este martes 12 de mayo, la banda irlandesa U2 apareció en calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo para llevar a cabo una grabación secreta con cientos de emocionados fans mexicanos que fueron convocados previamente a través de su página oficial.

🇲🇽🎸 #U2 convirtió este martes la Plaza de Santo Domingo y las calles de República de Brasil y República de Bolivia, en el Centro Histórico de la #CDMX, en el escenario para la grabación del video musical de #TheStreetsOfDreams, su próximo sencillo.

La banda irlandesa, integrada… pic.twitter.com/yJOzDqrcZv — Sergio Martínez Estrada (@segme99) May 13, 2026

Escenario

De esta forma, el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México se transformó en el escenario inesperado del reencuentro de U2 con sus seguidores en México.

La escena empezó a difundirse rápidamente en redes sociales.

Un autobús escolar decorado con la frase “Calle de los sueños”, cámaras en movimiento y fans que se habían reunido desde horas anteriores.

Y la imagen de Bono cantando frente a edificios coloniales causó un gran revuelo entre peatones, turistas y usuarios de las redes sociales.

La banda irlandesa @U2 grabó el video de su nuevo sencillo Street Dreams en el centro de la CdMx.



Un poquito de lo que se vivió esta tarde en la plaza Santo Domingo en la continuación de la filmación, en plena lluvia.#u2 #bono #theedge #adamclayton pic.twitter.com/BAweFpxfkk — Romina Gándara (@RomiinaGandara) May 13, 2026

Pistas

La banda misma dejó algunas pistas sutiles del proyecto días antes de la grabación, mediante una invitación que se envió a los miembros mexicanos de su sitio web U2.com.

El mensaje mencionaba una filmación programada para el 12 de mayo en la ciudad, pero sin dar muchos detalles sobre el contenido ni la ubicación precisa.

Los fans seleccionados recibieron indicaciones específicas para una producción exterior que se realizó en el corazón del Centro Histórico de la capital.

Las imágenes que fueron compartidas mostraban a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tocando música sobre la parte de arriba de un autobús.

¡Qué locura!#U2 llegó a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la CDMX para grabar su videoclip "The Street of Dreams"

– Fans mexicanos fueron convocados en forma directa; hubo suertudo que pasaban por ahí

El grupo irlandés ofreció un breve concierto en acústico pic.twitter.com/ojQLXYnuzX — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) May 13, 2026

Postal

Esa imagen se convirtió en una postal instantánea que combinó la arquitectura colonial de la CDMX con la estética de U2.

El vehículo tenía un cartel que decía “Calle de los sueños”, frase que generó especulaciones sobre un posible nuevo sencillo o videoclip.

Esto fue confirmado posteriormente mediante un comunicado emitido por la banda irlandesa.

«Calle de los sueños» es el título de una nueva canción que estará en el próximo álbum de estudio del grupo.

Álbum

Este álbum aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero se espera que se estrene a finales de este año.

La visita de U2 a la Ciudad de México se produce en un momento muy activo para la banda irlandesa.

Hace algunas semanas, la banda lanzó el EP Easter Lily y previamente presentó Days of Ash.

Estos son trabajos que marcan una nueva fase creativa para el grupo tras el impacto tecnológico y mediático de su residencia en Sphere de Las Vegas.

Street Child World Cup 2026

La llegada de Bono y su grupo coincide con que esta semana la Ciudad de México alberga la Street Child World Cup 2026.

Con 30 equipos de todo el mundo en la ciudad para el torneo que se llevará a cabo del 6 al 14 de mayo.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con mucho talento y sin acceso.

“Nuestra agrupación se siente orgullosa de ser patrocinadora”, comentó Larry Mullen Jr. sobre la participación de U2 con la organización.