Protestas en Albania contra proyecto turístico de los Trump

El proyecto en la isla de Sazan pone en riesgo áreas naturales protegidas; manifestantes gritan que “la nación no se vende”

Regeneración, 12 de junio 2026– Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump han sido el blanco de las protestas del pueblo albanés por el intento de construir un nuevo destino turístico en la isla de Sazan, lo que podría perjudicar el medio ambiente en la zona.

Megaproyecto

Kushner y Trump están promoviendo un megaproyecto turístico que incluye villas y hoteles en esa área.

La isla no solo es crucial desde el punto de vista ecológico para el país, sino que también tiene gran importancia histórica e identitaria para Albania.

Este proyecto, cuyo costo asciende a miles de millones de euros, se realiza a través de la empresa Affinity Partners, junto a los empresarios cataríes Moutaz y Ramez Al-Khayyat.

“¡Albania no está en venta!”, “La nación no está en venta” y “No quiero que Albania sea como Dubái”, manifestaron los albaneses desde el jueves 4 de junio.

Piden renuncia de Rama

También exigen la dimisión del primer ministro albanés, Edi Rama, según AFP.

“No hay absolutamente ninguna posibilidad de que la inversión se detenga mientras yo esté aquí”, declaró el Primer Ministro.

Según The Guardian, desde 2024, la isla de Sazan ya estaba considerada como uno de los objetivos de Ivanka.

En una conversación con el medio, mencionó, sin dar más detalles, que estaba trabajando en “esta isla de 567 hectáreas en el Mediterráneo”.

La isla

Afirmó que ella y su esposo “descubrieron” la isla durante un viaje en barco.

“Íbamos en el barco de un amigo y paramos para darnos un baño. En realidad, así fue como la encontramos”, dijo Ivanka.

“Nadamos hasta la isla. Hicimos una caminata, descalzos hasta la cima, y ​​quedamos completamente cautivados”

No se había avanzado concretamente, hasta que aparecieron videos de maquinaria preparada para iniciar los trabajos por parte de Affinity Partners.

Ecologistas

Por ello, grupos ecologistas se manifestaron en contra de los Trump.

“De principio a fin ha habido una total falta de transparencia”, indicó Aleksandr Trajce.

Trajce es el director ejecutivo de la Asociación para la Protección y Preservación del Medio Ambiente Natural de Albania (PPNEA).

“No hemos visto ninguna consulta pública ni documentación pública sobre los permisos, así que ahora lo que decimos es que…

…si retiran las excavadoras, quitan la valla y restauran los hábitats a su estado original, entonces podremos empezar a hablar”, añadieron.

Refugio de especies

Sazan está deshabitada y rodeada de humedales y hábitats costeros en el parque nacional marino.

Este lugar alberga uno de los últimos refugios de la Foca Monje del Mediterráneo y alrededor de 200 especies de aves como flamencos y pelícanos dálmatas.

Además, no solo hay estos ecosistemas, sino que también hay áreas protegidas en la zona entre la laguna de Narta y el mar Adriático.

Es importante mencionar que el 22 por ciento de Albania está designado como áreas protegidas.

Áreas protegidas

En esta isla no solo se encuentran estas áreas, sino que otras tierras tienen propietarios, algunos las cultivan y otros no.

Sin embargo, con la colocación de cercas y maquinaria para comenzar la construcción del destino turístico, se les impide el acceso.

“La gente que tiene tierras allí, o que trabaja en ellas, de repente no podía acceder a ellas.

Ya no es un problema medioambiental. Es un asunto ciudadano. Es mucho más grave”, comentan a The Guardian.