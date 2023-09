PRIANRD podría sustituir a Xóchitl Gálvez como su candidata: El Fisgón

Rafael Barajas “El Fisgón” señaló que los impulsores de Xóchitl Gálvez podrían quitarla como su candidata presidencial para el 2024.

RegeneraciónMx, 29 de septiembre de 2023.- El caricaturista, Rafael Barajas El Fisgón, se refirió a la candidatura presidencial de la panista, Xóchitl Gálvez.

Luego de las constantes críticas y polémicas hacía la candidata panista ha hecho que desde la cúpula de la oposición se piense en sustituirla.

Según indicó el director del Instituto de Formación Política de Morena la candidatura de Gálvez está en crisis, pues sus promotores han pensado en sustituirla.

Durante su participación semanal en Grupo Fórmula con el periodista, Juan Becerra Acosta, El Fisgón señaló que los errores de la panista han sido garrafales.

Y aunque señaló que quienes impulsan a la senadora piensan que su historial es intachable, durante las últimas semanas han salido evidencias que demuestran lo contrario.

“La crisis de la candidatura de Xóchitl es de tal grado, que yo sí creo que el PRI y el PAN, Claudio X. González, están pensando en sustituirla en un momento dado”, indicó.

Asimismo, el caricaturista precisó que Xóchitl Gálvez ha tenido distintas polémicas como la situación de su casa o las irregularidades en su proceso de titulación.

“Da la impresión de que ella está convencida, de que ella está bien, de que ella no tiene cola que le pisen, de que le están haciendo estrictamente una campaña sucia y que no está mal lo que hizo con su casa, no está mal lo que hizo con su tesis, no está mal lo que hizo con los contratos, y si tú revisas, refleja mucho de lo que ha hecho la derecha mexicana en estas últimas décadas”.