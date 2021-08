El productor de televisión fue denunciando ante la FGJCDMX tras engañar a una joven con un casting para una serie de Disney Channel LA

La víctima contó que el productor la amenazó si decía algo al respecto

Regeneración, 12 de agosto de 2021. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió este jueves a Alan Serna, un productor de televisión acusado de violación.

De acuerdo con información reportada por el periodista Carlos Jiménez, el productor y director de Televix fue detenido en la colonia Narvarte tras una denuncia en su contra.

Este caso salió a la luz tras hacerse pública la denuncia de una joven identificada como Tabbatha Guzmán.

La joven actriz relató en un video cómo fue agredida por Alan Serna el 21 de enero de este año.

La joven narró en un video que el productor la contactó para que ella formara parte de una serie de Disney Channel LA, pero todo resultó ser una farsa.

La versión de la presunta víctima reveló que el productor organizó un casting para el proyecto, y ella, entusiasmada, decidió asistir para obtener una oportunidad que siempre ha buscado.

Sin embargo, durante el casting, el sonidista, le declaró a Tabbatha que él quería apoyarla en su carrera como actriz y que se interesaba en ella.

«Durante la plática me pregunta ¿Qué me dirías si te digo que me gustas y quiero que tu carrera crezca, que seas famosa y que brilles, que llegues lejos?» contó la victima.