Pati Chapoy calificó de ignorante a Paty Navidad porque la actriz no llevó a cabo las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios

La periodista de espectáculos arremetió en contra de Navidad

Regeneración, 30 de julio de 2021. Tras darse a conocer que Paty Navidad resultó positiva a Covid-19, la titular del programa ‘Ventaneando‘ arremetió en contra de la actriz a quien señaló por no cumplir con las medidas sanitarias.

Durante un reporte sobre los contagios de Covid-19 que se han registrado en el set de ‘Master Chef Celebrity‘, Pati Chapoy recalcó que las acciones de Paty Navidad son una irresponsabilidad.

Por otra parte, la periodista de espectáculos no dudó en hacer unas crípticas contundentes hacia las opiniones de la también cantante.

«Paty Navidad por su ignorancia, de no vacunarse, está contagiada» aseguró la titular de Ventaneando .

Con lo anterior, Pati Chapoy culpó a la actriz de que su actitud y creencias la llevaron a contagiarse durante las grabaciones de ‘Master Chef Celebrity‘.

La actriz aseguró ayer que no presentaba ningún síntoma y estaba completamente sana

Ante la noticia del contagio de Paty Navidad, la periodista de espectáculos recordó otros casos positivos al coronavirus que se han confirmado en el reality show.

De acuerdo con el reporte del programa de TV Azteca, además del contagio de la sinaloense, las estrellas; Rebecca De Alba, el chef Joserra Castillo y Paco Chacón, también contrajeron el coronavirus.

Es importante recordar que por motivo a la alza de contagios y la presencia de virus en el set de ‘Master Chef Celebrity‘, las grabaciones de este reality show tuvieron que ser suspendidas.

Por otra parte, Paty Navidad decidió publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde siguió reafirmando que no creía en el Covid-19.

Sin embargo, la actriz decidió eliminar este viernes todas sus redes sociales, luego de que reafirmó su postura contra las pruebas PCR y las vacunas.

Navidad opinó que todas las medidas de prevención «no sirven para nada». Sin embargo, su reciente contagio le demostró la importancia de no hacer caso omiso a las recomendaciones del sector salud.

Todos estamos expuestos al COVID-19 y gracias a los estrictos filtros que tiene la producción de @MasterChefMx se detectaron casos de forma oportuna, ¡pero esta breve pausa, para no exponer a nadie más, no afecta la fecha de estreno y no se lo pueden perder por @AztecaUNO! 🍽🙌 pic.twitter.com/CutfhpQzEb

— Ventaneando (@VentaneandoUno) July 29, 2021