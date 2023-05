Proteger migrantes y cero impunidad por incendio en Cd. Juárez: AMLO

-“No hay impunidad. No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, sentenció AMLO

Regeneración, 2 de mayo de 2023. El Presidente AMLO subrayó que no protege a nadie en el caso del incendio el 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Y, en el cual ha 40 personas murieron.

AMLO

-“Entonces hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía”, dijo AMLO.

Luego señaló que “la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie”.

Y recalcó:

-“No hay impunidad. No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, dijo AMLO.

Detenidos

Por otra parte, el presidente refirió que sobre este caso hay “nueve o 10 personas en la cárcel”.

-“A los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse, se les trajo a hospitales especializados, con los mejores médicos·.

E incluso dijo que “gracias a eso no han fallecido quienes, en otras circunstancias o si no se les hubiese dado atención adecuada u oportuna, hubiesen perdido la vida”.

Coyotes

Por otra parte, AMLO dijo que también se están revisando camiones y tráileres para cuidar a migrantes de polleros y coyotes.

-“Hemos estado procurando siempre proteger a los migrantes, siempre, los estamos protegiendo, cuidándolos”.

Esto es, “revisando camiones, tráileres en donde en una caja de un tráiler van 400, 500 entonces controlamos eso, estamos llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes”.

Juicio

Cabe destacar que ayer por la noche, un juez decidió vincular a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de un incendio en la estación migratoria.

Sin embargo, el juez no le dio prisión preventiva, Garduño deberá acudir a firmar los martes cada 15 días.

Gobierno

-“En este gobierno no ha habido masacres, no se tortura a nadie, no se violan derechos humanos desde el Estado”.

Video

Cabe destacar que AMLO presentó un nuevo video sobre el caso:

-“Quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente”, dijo sobre la forma en la que se propagó el fuego en este punto.

Seguidamente el presidente de la República Mexicana dijo que los medios de comunicación guardaron silencio sobre los abusos en contra de los derechos humanos durante años.

Y, ahora que sus grupos editoriales están enfrentados políticamente con él, lo acusan de ser el único responsable de ellos.

-“Señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo”, sentenció AMLO.

Porfirio no

-“No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”.

Además, AMLO recordó el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Así como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que fue declarado culpable en Estados Unidos por varios delitos.

Seguidamente indicó que sobre estos dos casos aseguró que tuvieron su génesis debido a que las autoridades estaban coludidas con el crimen organizado.

“Había una especie de narcoestado. Eso ya no sucede”, aseveró.

debido a este panorama.

Corte

-“Voy aprovechar para decirte algo de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no actúa con profesionalismo”, aseveró AMLO.

Incluso, recordó algo sobre Emilio Álvarez Icaza, ahora senador del grupo plural y quien fue secretario ejecutivo de la CIDH.

Esto es, que cuando encabezó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 2006 recomendó que se desalojara el plantón que tenía su movimiento en protesta por el fraude presidencial.

Finalmente AMLO defendió la investigación que realiza su gobierno para esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Toda la verdad, es nuestra responsabilidad, pero no somos iguales”.