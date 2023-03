Que “departamentito” de Estado presente pruebas de impunidad: AMLO

AMLO retó a que Departamento de Estado presente pruebas de impunidad y bajas tasas de enjuiciamiento. No permitirá se ofenda a México

Regeneración, 22 de marzo de 2023. AMLO retó al “departamentito” del Departamento de Estados de Estados Unidos a que presenten las pruebas de que en su gobierno hay impunidad.

Y, que como dice en su informe son las bajas tasas de enjuiciamiento en México.

AMLO

“No vamos permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso que torturamos? A ver las pruebas”, atajó el presidente de México.

Además, inquirió: “¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Zerón? Y ellos callaban. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles?”

-“Ahora les voy a mostrar al `departamentito”, ¿qué decían ellos cuando esto sucedía?”, cuestionó el presidente López Obrador sobre los índices de alta letalidad que hubo en sexenios anteriores.

Esto es, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen”, agregó.

Bodrio

Así, AMLO dijo que “departamentito” pueden contestar lo que quieran, pero aseguró que no tienen pruebas, y que son calumniadores.

Lo anterior pues en México afirmó que no hay masacres, no se tortura, no se violan derechos humanos, no se persigue ni se reprime a nadie, dijo el presidente.

Además, insistió en que estas críticas no representan a todo el gobierno del mandatario estadunidense, Joe Biden o de otros legisladores que han visitado México recientemente en términos respetuosos.

Incluso, dijo que en realidad el documento está elaborado “por un departamentito dentro del Departamento de Estado”.

Encuentro

Por otra parte, AMLO destacó el encuentro que sostuvo la víspera con el enviado especial del gobierno estadunidense para el cambio climático, John Kerry.

Y, mismo que contrasta con la postura del Departamento de Estado que no cambian.

-“Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países, ¿con qué derecho? es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir?”.

Además, AMLO acusó al Departamento de Estado de ser en realidad una instancia encargada de defender el conservadurismo en el mundo, “esa es su función”.

“Si ven el informe del departamentito del Departamento de Estado. Es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos se presume, se señala”.

E insistió el presidente: -“No hay sustento, utilizan la calumnia, en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos”.

Afirmó que en México ya no se tortura como antes, cuando ellos se quedaban callados, nunca decían nada. En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. Se garantiza la libertad de expresión”.

Señala

Cabe destacar que los medios subrayan que AMLO dijo:

-“Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo Si no fuese un asunto tan importante causaría risa. Pero es muy buena la polémica, porque antes ellos certificaban de manera unilateral”.

Además, censuró que la manipulación mediática haya permeado al punto de que un importante sector de la población estadunidense, según una encuesta, considere que el fentanilo lo llevan los migrantes.

O bien que toda esta droga química proviene de México cuando mucho del fentanilo que se consume en la Unión Americana llega de Asia directamente o a través de Canadá.

Seguidamente AMLO Indicó que 85 por ciento de los detenidos en Estados Unidos por la distribución de fentanilo allá son de origen estadunidense.

foto

Finalmente, sobre este punto, se comenta que AMLO mostró una gráfica sobre enfrentamientos y masacres durante los últimos sexenios.

Esto, para subrayar que en el periodo de Felipe Calderón había masacres y los remataban en los enfrentamientos cuando el Departamento de Estado no decía nada al respecto.

-“¿Que tenemos que ver nosotros con lo que hacían Genaro García Luna o Tomás Zerón?“, interrogó AMLO.