Que INE investigue guerra sucia promovida por Jorge Castañeda

Castañeda, exfuncionario de Fox, dijo que no es por dar ideas, pero que la derecha tiene que aplicarse en guerra sucia, “pero sucia en serio contra Claudia”

Regeneración, 6 de marzo de 2024. En la conferencia Mañanera de AMLO Elizabeth García Vilchis criticó se promueva la guerra sucia en contra del presidente AMLO y de Claudia Sheinbaum. Y citó el caso de Jorge Castañeda, funcionario de Fox.

Por otra parte, también señaló que el Instituto Electoral ha sancionado a La Mañanera y que consideró censura y contrario a la libertad de expresión.

Castañeda

Y es que el Gobierno Federal exigió al INE revisar los dichos del ex canciller Jorge Castañeda en su contra, en Quién es Quién en las Mentiras de la semana.

Así, en Palacio Nacional se presentó un clip en el que se observa a Jorge Castañeda, ex funcionario federal en tiempos de Vicente Fox, recomendar a la oposición de derecha aplicar la guerra sucia.

Cabe destacar que los comentarios para el programa Es Hora de Opinar conducido por Leo Zuckermann en Foro TV.

Ahí, Jorge Castañeda indicó que desde su opinión aún no se “complementa” una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum.

Lo que dijo

-“Es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia, no es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo”, así dijo Jorge Castañeda.

Además, completó:

-“Pero me parece lógico el manual ahorita es `Go Negative´ con Claudia no con López Obrador o también con López Obrador pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes con todo”.

Y eso, dijo el Castañeda, la oposición de derecha “no lo están haciendo”.

Campaña negra contra presidente AMLO queda al descubierto. Estudio de la plataforma Share of Voice reveló que 96% de las cuentas que usan las etiquetas de #Narcopresidente son bots, son automatizadas.Por ejemplo el 25 de febrero de 471,177 acciones 84.68% fueron usuarios falsos. pic.twitter.com/luDVdh9Hci — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 6, 2024

Revísenle

Cabe destacar que ante AMLO García Vilchis llamó a Televisa a revisar el contenido que hay en sus programas de análisis.

“Nosotros queremos pedir a Televisa y también al INE que revise y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta. Miren este es el nivel de quienes dicen defender la democracia”.

Además sentenció que es:

-La guerra sucia con base en chismes, en mentiras. El INE ha sancionado a la mañanera, la ha censurado, la ha bajado, nos tienen hiper vigilados”.

Aseguró además que “también eso claramente contra la libertad de expresión y el derecho a dar la postura, nuestro derecho de réplica”.

Por lo que dijo, “pedimos que el INE, ya que no interviene, a nosotros solamente nos censura, pedimos que interviene en este tipo de aseveraciones que se hacen en programa de Televisa”.

-“Y también a Televisa que revise este tipo de contenidos con sus comentaristas”, sentenció.

Cabe destacar que precisó que: “Nosotros queremos pedirle a Televisa, también al Instituto Nacional Electoral (INE) que revise, y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta”.

Cabe destacar que al presentar el segmento de la entrevista de Televisa, Vilchis dijo:

-“Queremos mostrar un lamentable segmento de un programa de Televisa, como no les alcanzan los argumentos y hay que decir, esto no viola el procedimiento digamos la veda electoral”.

Lo anterior, “porque nosotros como funcionario públicos tenemos y debemos denunciar esta acciones antidemocráticas y exigimos, pedimos que el INE intervenga”.

Antidemocráticas

A la par, también cargó contra el ex secretario de Estado en el sexenio foxista, del escritor Héctor Aguilar Camín y el presentador Leo Zuckermann, al decir que:

“Este señor, Jorge Castañeda, acompañado de Leo Zuckermann, quienes no dicen nada ante esta declaración a todas luces antidemocrática “inventen chismes”.

Por otra parte, se destaca que el miércoles pasado, García Vilchis presentó un análisis sobre 10 millones de publicaciones en contra del Presidente.

Y mismo que fue elaborado por -en sus palabras- “Julián Macías, quien es un activista en contra de la desinformación” el cual:

“Exhibió el uso de granjas de bots para orquestar y alimentar la guerra sucia contra el presidente y la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum”.

Y en palabras de la propia funcionaria federal de que “ningún crimen es perfecto”, en dicha semana hubo más de 10 hashtags:

“Atacando a AMLO, al partido en el poder y a las candidatas Sheinbaum y Brugada a la presidencia, y al Gobierno de la Ciudad, respectivamente, sumando más de 8 millones de tuits, donde más del 80 por ciento es artificial”.

Así recordó la funcionaria en Palacio Nacional, al contextualizar las declaraciones de Castañeda exsecretario de Relaciones Exteriores en la época de Fox.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado