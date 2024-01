AMLO rechazó supuestos moches para campaña de Sheinbaum. Sanjuana Martínez ejerce derecho de opinión. No habrá censura, dice el presidente

Regeneración, 10 de enero de 2024. El presidente AMLO negó rotundamente los señalamientos de la ex titular de Notimex, Sanjuana Martínez que acusa pidieron el 20% de liquidaciones de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum.

AMLO

Y es que a decir de Sanjuana el secretario de Trabajo le exigió el 20% del pago de liquidación de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Lo anterior, como se indica, para destinarlo a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Cabe destacar que el presidente AMLO defendió a los funcionarios de su gobierno.

Así, dijo que Marath Bolaños López es un “hombre honesto, con convicciones”.

Además señaló que la secretaria de Gobernación es incorruptible y que en el caso de Claudia Sheinbaum “es una mujer mucho muy inteligente, con convicciones y honesta”.

Pregunta

Y es que en su conferencia matutina desde Acapulco, AMLO fue cuestionado sobre lo que Sanjuana Martínez; misma que además dice que a los trabajadores “en clara señal de venganza” sólo les dieron 15 millones de pesos.

-“Creo que no es cierto, conozco muy bien al secretario de trabajo, está aquí Marath, es un hombre con convicciones con ideales, honesto”.

Además, AMLO, atajó:

-” Desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es una mujer con principios con ideales, honesta, incorruptible y conozco pues a Claudia, pero no puedo hablar mucho…”.

Sobre Claudia:

-“Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, ahí se los dejo de tarea a ustedes pero hay una que es el dinero, el dinero, es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia y se compare”, dijo AMLO.

Respeto

Por otra parte, de Sanjuana Martínez refirió que la respeta pero que no comparte sus opiniones, sin embargo, reconoció su derecho a expresarse.

Y puntualizó:

– “No puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero no significa que no haya posibilidad a la réplica que no se garantice el derechos a disentir”.

Y es que AMLO señala que si Sanjuana tiene pruebas, las presente; “pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”.

Dice

Sobre este tema, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que es “falso que el titular de esta dependencia o su director general de Asuntos Jurídicos hayan solicitado dinero”.

Esto, “para ser destinado a alguna campaña presidencial; y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex”.

Lo anterior tal como señaló María Luisa Alcalde, titular de Gobernación.