Regeneración 11 septiembre 2021. El rapero hispano Dan Sur compartió en sus redes sociales que se implantó cadenas de oro en la cabeza como si fuera cabello.

De inmediato, la cabellera del rapero se viralizó en redes sociales, pues demostró que la extravagancia no tiene límites.

Por medio de sus cuentas de redes sociales, el reguetonero mexicano compartió algunas imágenes de cómo luce con su nuevo estilo y recalcó que lo hizo para verse diferente y no solo pintarse el cabello.

“La verdad es que quería hacer algo diferente porque veo que todos se tiñen el cabello. Espero que no todos me copien ahora”, dijo en uno de sus videos de TikTok.

Cabe señalar que la cirugía a la que se sometió para implantarse las cadenas de oro en la cabeza fue en abril pasado.

Sin embargo, se viralizó recientemente porque declaró que es de otro plantea, tiene pacto con el diablo y que su sangre es dorada.

También advirtió que no contará dónde se hizo la supuesta cirugía porque no quiere que nadie mas le copie.

“Hay muchos copiones, para que no me roben el Flow como ya me robaron una canción”, dijo el rapero.