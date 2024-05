Reaparece el obispo Salvador Rangel; no presentará denuncia por su “desaparición”

El obispo, Salvador Rangel Mendoza, señaló que no presentará ninguna denuncia en contra de las personas que le hicieron “tanto mal”.

RegeneraciónMx,8 de mayo de 2024. El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reapareció ante los medios de comunicación.

Este miércoles el obispo señaló que no presentará ninguna denuncia contra las personas que le han hecho “tanto mal”.

En redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) compartió un comunicado en el que explican la decisión del obispo de Chilpancingo.

“Siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación”, se lee en el comunicado.