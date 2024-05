Zócalo de México peatonal, Batres anuncia primera caminata

Zócalo con loseta colonial para caminar, a correr, andar en bicicleta, en patineta, en patines y disfrutar. Batres invita, desde este domingo

Regeneración, 8 de mayo de 2024. Portales destacan que este domingo será la primera caminata oficial en el Zócalo peatonalizado.

Esto, luego que la última fase de las obras está por terminar frente la Catedral Metropolitana, dijo Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que se anunció la caminata durante un evento para rehabilitar “El Parián”, un inmueble en el barrio de San Lucas, de la alcaldía Coyoacán.

▶️ #ElZócaloEsTuyo | ¡Es hora de dar los primeros pasos en el Zócalo peatonal!



El #JefeDeGobierno, @martibatres, invitó a las y los habitantes de la Ciudad de México a la Primera Caminata, que se realizará el 12 de mayo en la plaza más importante del país como parte de su… pic.twitter.com/c9xaRVkJMR — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 9, 2024

En ese lugar, Batres recordó que las obras en la Plaza de la Constitución consistieron en la sustitución del asfalto por losetas con características de la época de la colonia.

Esto, tal y como lo ordenó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Zócalo de México

-“Pero, bueno, la gente puede ir ahora al Zócalo a caminar, a correr, puede andar en bicicleta, en patineta, en patines”.

Seguidamente, precisó Batres, “en coche no, en motocicleta no, pero todo lo que sea no motorizado sí puede ir y disfrutar el Zócalo de la Ciudad de México”.

Y es que el Zócalo tiene una superficie aproximada de 19 mil 400 metros cuadrados, 16 mil metros cuadrados corresponden al área peatonal.

Asimismo, tres mil 300 metros cuadrados son para dos carriles a ubicar en un perímetro de acceso compartido para los servicios que sean necesarios.

Finalmente, Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno local, resumió que las obras son básicamente la sustitución de asfalto por loseta en la vialidad de alrededor de la Plaza de la Constitución.

El Parián

Por otra parte, de las obras en El Parián, Batres afirmó que con ellas dejará de ser un lugar abandonado.

Es decir, para transformarlo de la mano de los vecinos en un lugar al servicio del público comunitario, gratuito, cultural, ambiental.

Además, se indica que el sitio lo construyeron en 1969 para ser una plaza comercial con restaurantes, tiendas de ropa y bancos, pero no duró mucho.

Luego, el inmueble pasó ser la sede de un banco privado, luego hubo planes para que fuera el edificio delegacional, pero no hubo el suficiente acuerdo con los vecinos.

Seguidamente, el gobierno capitalino lo adquirió para la Secretaría de Salud, por lo que en algún tiempo funcionó como espacio de apoyo para el Hospital de la Ceguera.

Sin embargo, no obstante la comunidad reclamó que “El Parián” fuera un espacio público.

El edificio es muy grande, su terreno es de 10 mil metros cuadrados, las áreas construidas suman 16 mil metros cuadrados.

Y, si se sumarán la parte del estacionamiento ubicado en la azotea, la superficie total llegará a los 23 mil o 24 mil metros cuadrados.

Además, se adelantó entre los planes para el edificio, el cual contará con un Pilares, cuya primera etapa la entregarán en cuatro semanas.

Finalmente, aseguró que la construcción está bien estructuralmente y los trabajos continuarán con el desmantelamiento de toda la superficie en general, porque la fachada y los jardines ya los asearon.



