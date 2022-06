Redes viralizan el rechazo de judíos a los mensajes de odio de Alazraki

En el 2014 la comunidad judía pidió que Carlos Alazraki dejara de pronunciar un discurso en contra de los palestinos donde los llamó “bestias”.

Regeneración, 29 de junio del 2022. Luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los constantes ataques del publicista, Carlos Alazraki; diferentes personajes de derecha, acusaron al mandatario de ser ofensivo y hasta de antisemita.

López Obrador señaló en su conferencia matutina que el publicista ha expresado sus constantes críticas a su gobierno y lo señaló de ser conservador.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que, porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”.

Ante los señalamientos de miembros de la oposición aprovecharon la ocasión para “lamentar” lo dicho por el mandatario.

Sin embargo, en redes sociales circula el video en el que miembros de la comunidad judía piden que Alazraki deje de hablar en un mitin debido a sus discursos de odio.

El 27 de julio del 2014 se llevó a cabo un evento en apoyo al gobierno del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras la ofensiva militar contra Palestina.

Sin embargo, el publicista judío lanzó duros comentarios en contra de los palestinos, a quienes comparó con “bestias”.

“Pudiera ser el dinero que le han recortado los países árabes a estas bestias (palestinos), sea el verdadero motivo de esta guerra”, indicó Alazraki.

Sin embargo, miembros de la comunidad judía comenzaron a gritar por sus comentarios ofensivos y despectivos.