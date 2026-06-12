Reino Unido: Renuncian dos ministros al Gobierno de Starmer

El titular de Defensa y el secretario para las Fuerzas Armadas renuncian diciendo que el país debe prepararse para la guerra

Regeneración, 12 de junio 2026– Este jueves, John Healey, el titular británico de Defensa, presentó su dimisión tras desavenencias con el primer ministro Keir Starmer en relación con el gasto en defensa. Poco después, Alistair Carns, el secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, también anunció su salida.

Renuncias

Carns indicó que el país no estaba suficientemente preparado para un posible conflicto y que no había podido implementar los cambios que intentaba liderar.

Healey acusó al primer ministro, Keir Starmer, de no asignar los recursos necesarios para proteger al país.

Esta dimisión inesperada, que incluye una carta pública crítica, representa un nuevo reto para el liderazgo de Starmer.

«No has podido, y el Tesoro no ha querido, comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de crecientes amenazas».

Retraso

Escribió Healey en su carta de renuncia dirigida a Starmer.

La renuncia se produce en el contexto del retraso en el Plan de Inversión en Defensa del Reino Unido, que ha estado pendiente desde 2025.

Después de meses de conversaciones entre los ministerios de Defensa y Finanzas sobre cómo responder a las crecientes solicitudes de aumentar el presupuesto militar.

El objetivo del plan de defensa es asegurar que las Fuerzas Armadas pasen a un estado de “preparación para el combate”.

Acuerdo

“El acuerdo financiero de tu Plan de Inversión en Defensa, que recibí completo por primera vez el lunes por la tarde de esta semana…

…queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y para el país en este momento peligroso”, afirmó Healey.

Este retraso ha provocado malestar en la industria de defensa británica.

Esta sostiene que no puede invertir en programas de largo plazo que aseguren la seguridad del país en un contexto de gran inestabilidad geopolítica.

Reevaluación

Además, hay una reevaluación del rol de Estados Unidos como protector de la seguridad en Europa.

Pocas horas después de la dimisión de Healey, Alistair Carns, el secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, también comunicó su renuncia.

En una carta a Starmer, Carns explicó que su decisión era consecuencia de desacuerdos con el Gobierno.

Se refería a la magnitud de las «amenazas» que enfrenta el país y a la evidencia de que los cambios que intentaba impulsar desde su posición «no se concretarán».

Alistair Carns

Carns se adentró en la política después de una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, tanto en la Marina como participando en operaciones en países como Afganistán.

Mencionó que el Reino Unido estaba quedando atrás en la preparación para un conflicto, mientras que sus adversarios ya se estaban armando para una nueva guerra.

«Debemos a quienes sirven al Reino Unido el equipo para hacer el trabajo y la lealtad para apoyarlos cuando esté hecho.

Estamos fallando en ambos. He pasado todo mi tiempo en el Gobierno defendiendo ese argumento.

El Número 10 no escucha, así que estoy renunciando como ministro de las Fuerzas Armadas», afirmó Carns en la plataforma X al anunciar su dimisión.