Banco Mundial: Economía en su punto más bajo desde COVID-19

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desplomado la economía mundial al punto más bajo desde la pandemia

Regeneración, 12 de junio 2026– La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, junto con los conflictos en el Oriente Medio, hará que el crecimiento económico mundial baje a su nivel más reducido desde la pandemia del COVID-19, advirtió el Banco Mundial.

Informe

La organización con sede en Washington dio a conocer el jueves su más reciente informe sobre las proyecciones económicas a nivel mundial.

En este, ajustó su predicción de crecimiento global para 2026 al 2,5 por ciento, en comparación con el 2,9 por ciento que había estimado en enero.

Esto debido al drástico aumento en los precios de la energía, la creciente inflación y los mayores costos de endeudamiento.

El análisis señala que las perspectivas podrían deteriorarse aún más si las interrupciones en el suministro empeoran.

Estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado una enorme tensión en las cadenas de suministro, tanto energéticas como de otro tipo, en todo el mundo.

El Banco Mundial proyecta que el precio del crudo Brent, que es el estándar internacional del petróleo, promediará 94 dólares por barril este año.

Esto representa un aumento del 36% en comparación con el promedio del año anterior.

Se espera que los precios de los fertilizantes aumenten considerablemente este año, lo que afectará los precios de los alimentos.

Inflación mundial

En términos generales, el bloqueo de esta ruta fluvial clave hará que la inflación mundial alcance el 4 por ciento en este año.

No obstante, el Banco Mundial señala que el crecimiento global podría caer hasta un 1,3 por ciento este año.

Esto sucedería si las interrupciones en el suministro de energía empeoran, con una inflación que podría llegar al 4,4 por ciento.

El informe del Banco Mundial también indica que los países en desarrollo están más expuestos al impacto potencial.

Países en desarrollo

Sin contar a China e India, el informe expresa su preocupación por el limitado progreso que los países en desarrollo han tenido en la última década.

“Los países en desarrollo se han enfrentado a una serie de desafíos durante la última década”, comentó Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.

“El impacto varía según el país, pero la premisa básica es la misma:

Proteger a la población y preservar la estabilidad hoy, sin renunciar al crecimiento y al empleo mañana”.

Apoyo del BM

El Banco Mundial se dispone a apoyar a cualquier país en desarrollo que se vea afectado por las consecuencias económicas del conflicto en el Oriente Medio.

La organización afirma haber reservado hasta 60 mil millones de dólares para este propósito.

Añadió que, si el conflicto sigue, podría incrementar su apoyo hasta 100 mil millones de dólares.