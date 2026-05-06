Reinserción Social: Cultura y Arte en el Museo Casa de Carranza

El Instituto de Reinserción Social de la CDMX impulsa el programa Libertad en Movimiento para fortalecer derechos culturales

Regeneración, 5 de mayo de 2026.– La Ciudad de México celebró la decimoprimera edición del programa Libertad en Movimiento con un éxito rotundo y participativo.

El Instituto de Reinserción Social organizó esta jornada especial para fortalecer el tejido social mediante el acceso directo a la cultura.

Esta iniciativa busca garantizar los derechos culturales de todas las personas en proceso de reintegración a la comunidad capitalina.

El evento subraya el compromiso gubernamental con modelos de justicia más humanos, dignos y enfocados en la equidad social constante.

Por otro lado, el Museo Casa de Carranza abrió sus puertas para recibir a este grupo de beneficiarios entusiasmados.

Los asistentes recorrieron los pasillos de la que fue la última residencia del expresidente Venustiano Carranza en la colonia Cuauhtémoc.

Exploraron pasajes clave de la Revolución Mexicana y analizaron la construcción del Estado mexicano moderno desde una perspectiva crítica.

Este acercamiento histórico fomenta una reflexión profunda sobre la identidad nacional y el papel ciudadano en la historia actual.

Liderazgo con enfoque humanista

La Dra. Cinthia Guadarrama Godínez, directora del Instituto de Reinserción Social, encabezó el evento con un mensaje de esperanza.

La funcionaria destacó que estas acciones son fundamentales para el desarrollo integral y digno de cada uno de los beneficiarios.

“Esta estrategia no solo cumple con un mandato institucional, sino que también genera entornos dignos y participativos”, afirmó la directora.

Ella enfatizó que la cultura es una herramienta real para construir una vida plena y productiva dentro de la sociedad.

En ese mismo sentido, la titular recalcó la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia entre los participantes del programa.

“Al acercar la cultura a quienes están en proceso de reinserción, fortalecemos su sentido de pertenencia”, señaló Guadarrama con determinación.

Estas palabras refuerzan la idea de que la educación y el arte son pilares para evitar la reincidencia delictiva.

La jornada demostró que la sensibilización artística puede transformar positivamente la visión de futuro de cualquier individuo en transición.

Compromiso con la paz social

Dicho programa vincula directamente el cumplimiento de medidas judiciales con el crecimiento humano a través de diversas actividades mensuales.

Las jornadas se realizan en recintos deportivos, comunitarios y culturales para promover la igualdad y el respeto a los derechos.

El objetivo principal es brindar herramientas reales para que los ciudadanos alcancen una vida plena en total libertad y armonía.

Este esquema de trabajo fomenta la disciplina mediante la participación activa en la oferta cultural y recreativa de la ciudad.

Bajo esta perspectiva, el proyecto se alinea con la visión de gobierno que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La administración actual busca consolidar una capital abierta, incluyente y con un modelo de justicia social profundamente humanista y sensible.

La reinserción representa una oportunidad real para alcanzar la paz social y la equidad en todos los sectores vulnerables.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso de transformar vidas a través del arte y la historia.