Tregua se mantiene y Trump pausa Operación Proyecto Libertad

Marco Rubio y militares reafirmaron vigencia de alto al fuego con Irán. Trump señala avances y suspende escoltar buques por Ormuz

Regeneración, 5 de mayo de 2026. Se mantiene vigente al alto al fuego con Irán, confirmaron las más altas autoridades civiles y militares de EE.UU. Por su parte Trump suspendió operativo para apoyar tránsito de buques por Ormuz.

Y es que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y líderes militares estadounidenses , incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirman que el alto el fuego se mantiene.

Mismo, pes a recientes ataques contra los Emiratos Árabes Unidos y el estrecho de Ormuz.

Decir

Asimismo, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia una pausa en la Operación Proyecto Libertad, cuyo objetivo es facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Lo anterior , alegando avances en las negociaciones

A pesar de la volatilidad en la zona, la postura oficial de la Casa Blanca es de una cautela optimista. El objetivo es desescalar sin ceder el control del suministro energético mundial.

Así dijo el Presidente Donald Trump, en un comunicado oficial difundido a través de CNBC. En el cual anunció una pausa en la «Operación Proyecto Libertad».

Es decir, la misión militar para escoltar cargueros y asegurar el paso por el Estrecho de Ormuz.

La justificación oficial es que existen «avances en las negociaciones» con Teherán, sugiriendo que la presión militar ha funcionado como palanca diplomática.

Contradicciones

Sin embargo, portales indican que existe una aparente contradicción: hay ataques registrados, pero el gobierno estadounidense se niega a dar por muerto el acuerdo.

Al tiempo que se subraya la importancia de los declarantes por su rango, el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Afirmaron que el alto el fuego se mantiene, restando importancia a los ataques recientes dirigidos contra los Emiratos Árabes Unidos y buques en el Estrecho de Ormuz.

Para los «quisquillosos», esto implica que Washington está aplicando una doctrina de tolerancia estratégica: prefieren absorber incidentes menores antes que retomar una guerra abierta a gran escala.

Negociar

EE. UU. le dio un golpe militar masivo a Irán. Ahora, aunque Irán sigue lanzando algunos ataques pequeños para demostrar que no se rinde del todo.

Y, el equipo de Trump (Rubio y Hegseth) dice que el trato de paz sigue en pie porque prefieren que los barcos de petróleo sigan pasando a tener que seguir bombardeando.

Rueda

Rubio declaró el martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que, para lograr la paz, Irán debe aceptar las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre su programa nuclear.

También aceptar reabrir el estrecho de Ormuz , una vía marítima vital para la energía mundial.

Sus declaraciones se produjeron después de que los Emiratos Árabes Unidos anunciaran que habían sido atacados por segundo día consecutivo con drones y misiles iraníes.

«Preferimos el camino de la paz», declaró Rubio. Asimismo, expresó su esperanza de que, durante la visita prevista a China del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi , el miércoles, Pekín reitere a Teherán la necesidad de liberar el estrecho.

“A China le conviene que Irán deje de cerrar el estrecho”, dijo Rubio.

Acciones

Estados Unidos prosiguió por segundo día consecutivo el martes con su esfuerzo por reabrir el estrecho al tráfico marítimo, una operación que Rubio describió como defensiva y destinada a ayudar a miles de marineros civiles que quedaron varados allí a causa de la guerra.

“Son presa fácil, están aislados, se mueren de hambre, son vulnerables”, dijo Rubio. “Al menos 10 marineros ya han muerto como consecuencia de ello”.

El lunes, Estados Unidos anunció la apertura de un paso marítimo y el hundimiento de seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a buques mercantes.

Hasta el momento, solo se tiene constancia de que dos buques mercantes hayan transitado por la nueva ruta vigilada por Estados Unidos, mientras que cientos más permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico, señala AP.

Reacciones

Irán negó haber atacado a los Emiratos Árabes Unidos «en los últimos días», según un comunicado de Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, leído el martes en la televisión estatal.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó de «inaceptable» el ataque contra civiles e infraestructuras de los Emiratos Árabes Unidos. Pakistán y Arabia Saudita también condenaron los ataques.

Teherán no confirmó ni desmintió los ataques. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en X que Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos «deberían tener cuidado de no verse arrastrados de nuevo a un atolladero».