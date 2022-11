Republicanos Podrían Tomar el Control de Estados Unidos

De acuerdo con sondeos, los republicanos tiene 54% de probabilidad de asumir la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones intermedias

RegeneraciónMx. De acuerdo con un sondeo de Five Thirty Eight, el Partido Republicano podría tomar el control del Senado y de la Cámara de Representantes a tal punto que podría poner contra las cuerdas el gobierno de Joe Biden al no obtener el suficiente número de legisladores que puedan dar luz verde a sus reformas.

Se renuevan 435 miembros de la Cámara de Representantes, con un mandato de dos años, y 35 de los 100 escaños del Senado, donde son elegidos por seis años.

Conceptualmente, los republicanos tienen ventaja de explotar el tema económico, la inflación particularmente. También han criticado la gestión de la frontera con México, la que consideran porosa y por lo tanto insegura.

Una reciente encuesta de The Washington Post/ABC News refleja que las contiendas serán reñidas en términos generales: 49% de los votantes registrados indican que votarán por candidatos republicanos; el 48% indica que lo hará por demócratas.

Sin embargo, por las características del voto proporcional, la disputa en la Cámara de Representantes se reduce a cinco escaños por ganar del Partido Republicano para tener el control de la Cámara.