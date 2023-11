Repudian presencia de ultraderechista Gloria Álvarez en la UNAM

Que no nos sorprenda encontrar en un futuro en aulas y Facultades de la UNAM a la intolerancia, al sionismo o cualquier sectarismo totalitario denuncian

Regeneración, 23 de noviembre de 2023. La presencia de Gloria Álvarez, influencer ultraderechista, que anunció conferencia en la UNAM es repudiada por la comunicad.

Y es que por medio de redes sociales, la politóloga dio a conocer todos los detalles de su presentación en la máxima casa de estudios.

Se trata de Gloria Álvarez, influencer ultraderechista, generó polémica en redes sociales, luego de anunciar que se presentará en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, ofrecerá una plática sobre “21 Lecciones para ser libre en el Siglo 21”.

UNAM

Al respecto El Universal dice que por medio de la plataforma X, antes Twitter, la politóloga explicó que la clase de derecho y economía que “rompió el Récord Guinness” llegará a Ciudad Universitaria.

Aunado a ello, la influencer guatemalteca detalló que se presentará el próximo jueves 23 de noviembre a las 9:00 horas en el aula: Maestros del exilio español, de la facultad de derecho de la máxima casa de estudios.

Luego de que Gloria Álvarez diera a conocer que se presentará en CU, usuarios de la red social reaccionaron al respecto.

-“Bajo esta nueva administración Lomelita, es, sin lugar a duda, una oportuna advertencia al tipo de acciones que habrá de tomar el cuerpo rectoral recientemente impuesto”.

Así dice la Juventud Comunista.

Y agrega:

“De no tomar las medidas de protesta pertinentes y de no organizarse – el estudiantado- como es necesario, que no nos sorprenda encontrar en un futuro en aulas y Facultades- a la intolerancia”.

Esto es, “al sionismo o cualquier sectarismo totalitario. La victoria electoral y más alta normalización de estos desagradables personajes en la Universidad abre puerta a una etapa más aguda de represión”.

Lo anterior, pues aunque estos se jacten de defender la libertad, somos los estudiantes pobres quienes pagaremos esta agudización de la lucha de clases.

-“Gloria, no eres bienvenida en la UNAM”, señalan.

Adiós

“Lárgate a tu país”, “Ahorita no joven, no tengo tiempo para perder el tiempo escuchando”, “Pues que vayan los que crean que aportas algo”, “¿Y quién invitó a esta desquiciada a la UNAM?.

Al respecto se denuncia en redes que la influencer, se ha expresado groseramente en contra de las justas luchas por la emancipación de la mujer , por la despenalización del aborto”.

Así como en contra de los pueblos originarios, por el resguardo ecológico-ambiental, por la autodeterminación de los pueblos en combate especialmente de Palestina-, etc.

Asimismo, coquetea y colabora constantemente con individuos y organizaciones de la extrema derecha; entre otros, ha entrado en buenas relaciones con partidos políticos como el PAN.

Y, con algunos grupos de corte sinarco-fascista y con algunas otras figuras igualmente controversiales.

Esto es, como el neoliberal y segregacionista chileno Alex Káiser y, en últimas fechas, con el ultraconservador -y ahora, presidente electo de la Argentina- Javier Milei.

Esos, son algunos comentarios de internautas sobre Gloria Álvarez Cross, politóloga, presentadora de televisión y locutora de radio.