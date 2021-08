La suegra de Ricardo Anaya le “donó” una casa a su esposa un mes después de que supuestamente él recibió sobornos de Lozoya. El excandidato presidencial también se encuentra vendiendo su residencia en Atlanta, Estados Unidos, por debajo de su valor comercial.

Regeneración, 26 de agosto del 2021. A través de su cuenta de Twitter el empresario Javier Garza Calderón compartió la fotografía de la casa de dos pisos, amplios jardines y dos entradas de autos que estaría vendiendo Ricardo Anaya.

El fundador de la asociación civil Empresarios por la Cuarta Transformación, señaló que la casa del excandidato presidencial de Atlanta, Estados Unidos, se está vendiendo a mitad de su precio.

“Vende su casa de EUA a 1/2 de precio el niño Anaya; va en serio su huida, pronto sabremos en donde se estará escondiendo”, escribió Garza.

Según indica el sitio de internet Zillow, la casa de Atlanta se vende por 11 millones 874 mil 915 pesos.

Asimismo, se pueden ver fotos del interior de la casa, los jardines, las albercas y otras imágenes de las comodidades que tiene la residencia.

“¡Increíble valor para East Cobb a un precio muy por debajo de otras casas comparables! El elegante vestíbulo de 2 pisos le da la bienvenida a la casa que ofrece salas de estar y comedores independientes”, señala el sitio.

El costo en que se está ofreciendo la propiedad es de 12 millones 181 mil 429 pesos, es decir, 306 mil 514 pesos por debajo de su valor comercial.

La existencia de la controversial residencia se dio en 2016, cuando Anaya era dirigente nacional del PAN. Y es que, se informó que su familia residía en el lujoso fraccionamiento de Atlanta.

