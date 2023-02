Ricardo Ferreti es presentado como nuevo técnico de Cruz Azul

El experimentado entrador, Ricardo Ferreti «Tuca» llegó al equipo de Cruz Azul para enderezar el camino rumbo a un próximo campeonato.

RegeneraciónMx, 23 de febrero de 2023.- Tras varias semanas de tantos nombres puestos en la mesa, el Club de futbol Cruz Azul eligió al experimentado técnico Ricardo Ferreti como su nuevo entrenador.

El famoso Tuca fue presentado en La Noria y el mensaje fue claro, la encomienda es retomar el protagonismo y sumar la mayor cantidad de puntos para meterse a la liguilla.

Tuca Ferretti manifestó su satisfacción por llegar a «uno los cuatro grandes del futbol mexicano».

«Que más puedes pedir. Cuantos no quisieran estar en mi lugar. Las razones sobran para sentirse bien como entrenador de Cruz Azul», comentó el nuevo timón en su presentación oficial.

Reveló que su motivación por regresar a dirigir se encuentra al «mil por ciento» y agregó que las siete ligas que logró como técnico están en el baúl de los recuerdos.

«Yo no vivo del pasado. Todo lo que logré quedó atrás. Para mí, no he ganado nada», aseguró.